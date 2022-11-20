أوستن يتهم الصين بمحاولة إعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادي والنظام الدولي

اتهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الصين بمحاولة إعادة تشكيل منطقة المحيطين الهندي والهادي والنظام الدولي "كي يتماشيا مع نهجها الاستبدادي"، على حد قوله.

وقال أوستن، في كلمة له بمنتدى هاليفاكس للأمن الدولي السنوي في كندا، إن التحدي المتنامي الذي تواجهه وزارة الدفاع الأميركية يتمثل في الصين "التي تزداد حزما"، موضحا أن "الحفاظ على نظام دولي مفتوح وآمن هو في صميم كل ما نقوم به".

وأضاف أن "النظام المستقر والمفتوح بات مهددا اليوم، ليس بسبب التحدي من الصين فحسب بل أيضا بسبب حرب مأساوية مدمرة في قلب أوروبا".

في المقابل، أعربت الصين عن استعدادها لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع الأميركي على هامش منتدى أمني إقليمي يعقد في كمبوديا هذا الأسبوع، وذلك بعدما التقى الرئيسان الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية الأسبوع الماضي.

كما أجرى الرئيس الصيني أيضا محادثة قصيرة مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي أمس السبت على هامش قمة دول المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بانكوك.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد في بيان، إن "الصين تتبنى موقفا منفتحا وإيجابيا من تبادل الآراء مع الولايات المتحدة"، مضيفة أن الجانبين ينسقان بشأن "تبادل الآراء" خلال المنتدى المقرر عقده الأربعاء المقبل.

وكان كل من وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه، ووزير الدفاع الأميركي قد أكدا أنهما سيحضران المنتدى الذي يجمع وزراء الدفاع في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).