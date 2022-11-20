حرص محلل قنوات بي إن سبورتس ولاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، على افتتاح الأستوديو التحليلي لمباراة افتتاح مونديال قطر بآية من القرآن الكريم.

وقال أبو تريكة في بداية حديثه "السلام عليكم ورحمة الله، أشعر بالفخر لأن العالم تذكرنا أخيرا منذ 1930، أصبح هناك دولة عربية إسلامية تنظم المونديال".

وأضاف "ولذلك أود أن أبدأ الأستوديو بآية قرآنية: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" (سورة الحجرات: الآية 13).

وتابع موجهًا حديثه لمختلف دول العالم، بالقول: "اعرفونا واحكموا علينا بشكل جيد جدًّا، بلد عربي إسلامي ينظم حدثا عالميا.. من يعرف قطر ويزور قطر سيقع في حب قطر..".

وتستعد قطر لافتتاح كأس العالم مساء اليوم، حين يلتقي العنابي مع منتخب الإكوادور على أرضية ملعب البيت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي تضم كلا من هولندا والسنغال أيضًا.