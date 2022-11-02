السعودية تستضيف القمة المقبلة.. إعلان الجزائر يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والتمسك بالمبادرة العربية للسلام

أكّد البيان الختامي للقمة العربية التي انعقدت في الجزائر على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها.

وشدد إعلان الجزائر على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها.

كما دعا إلى العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، وشدد على رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقد أعلن وزير الخارجية السعودي استضافة بلاده القمة العربية المقبلة.

وفي كلمته في ختام القمة، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن قمة الجزائر شكّلت محطة مهمة لتعزيز التضامن العربي، مشددا على "دعم قطر الشقيقة التي تتأهب لاستضافة كأس العالم".

وتاليا أهم بنود "إعلان الجزائر" كما وردت في البيان الختامي للقمة: