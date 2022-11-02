ميقاتي: لبنان لا يخشى على اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل إذا فاز نتنياهو

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إن الضمانات الأميركية ستحمي اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل في حال فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بأغلبية في الانتخابات.

وأضاف ميقاتي لوكالة رويترز خلال اتصال هاتفي "أصبح الاتفاق في عهدة الأمم المتحدة، ولبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي أودع في الأمم المحتدة ونحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع".

وهدد نتنياهو "بتحييد" الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي بعد محادثات غير مباشرة على مدى سنوات، توسطت فيها الولايات المتحدة وأفضت إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأظهرت نتائج الفرز الأولية في الانتخابات الإسرائيلية اليوم حصول معسكر نتنياهو على أغلبية واضحة في الكنيست (البرلمان) بـ 67 مقعدا.