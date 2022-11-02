مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس.. ترامب يوجه مجددا اتهامات بالتزوير

عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الثلاثاء إلى التشكيك بآليات الديمقراطية الأميركية مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، وأطلق اتهامات بأن الانتخابات في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة يجري تزويرها.

وكتب ترامب (76 عاما) على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" (Truth Social) "ها قد عدنا مجددا"، معقبا "انتخابات مزورة"، وأرفق منشوره بتقرير على موقع إلكتروني يميني غير معروف يشير إلى إمكان تعرض مئات آلاف بطاقات الاقتراع عبر البريد في ولاية بنسلفانيا للتزوير بطرق احتيالية.

واستند التقرير إلى ادعاء 15 مشرعا جمهوريا في ولاية بنسلفانيا الأسبوع الماضي بأنه حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022 تم إرسال أكثر من 240 ألف بطاقة اقتراع إلى ناخبين "لم يتم التحقق من هوياتهم".

وقال المشرعون في رسالة إلى حكومة الولاية "هذا عدد هائل من بطاقات الاقتراع التي يجب وفقا للقانون وضعها جانبا وعدم احتسابها في انتخابات عام 2022 إلا إذا أبرز الناخب بطاقة هويته".

لكن وزارة الخارجية في ولاية بنسلفانيا قالت إن الرسالة استندت إلى فهم ضعيف للعملية في الولاية، إذ مزجت بين الطلبات المقدمة للاقتراع عبر البريد وبطاقات الاقتراع عبر البريد التي حازت على الموافقة.

وقالت الوزارة -التي تدير انتخابات الولاية- في بيان "ليس هناك أكثر من 240 ألف بطاقة اقتراع لم يتم التحقق منها كما يزعم بعض المشرعين"، مضيفة أن هذه "معلومات مضللة".

وتطلب ولاية بنسلفانيا من المتقدمين للحصول على بطاقات اقتراع عبر البريد تقديم إثبات الهوية جنبا إلى جنب مع الطلب أو بشكل منفصل، ويتم التحقق من الهوية قبل احتساب الصوت، وإذا فشل الناخب في تحقيق هذا المطلب قبل المهلة النهائية -أي بعد 6 أيام من إجراء الانتخابات- فلا يتم احتساب صوته.

وقالت وزارة الخارجية إنه لم يتم التحقق حتى الآن من نحو 7600 طلب للاقتراع عبر البريد على مستوى الولاية.

ووصف ترامب يوم الجمعة الماضي العملية الانتخابية في بنسلفانيا بأنها "فوضى تامة"، قائلا "الديمقراطيون يقومون بألاعيب مرة أخرى لأنهم يعرفون أنهم في ورطة عميقة بعد تصاعد الجريمة والتضخم القياسي".

وبنسلفانيا هي واحدة من 35 ولاية ستُجرى فيها انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالإضافة إلى اختيار حاكم جديد وقائمة من المسؤولين المحليين.

ويخوض مرشح ترامب لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا الجراح الشهير محمد أوز منافسة حادة مع الديمقراطي جون فيترمان، فيما من المتوقع أن يفشل دوغ ماستريانو مرشح ترامب لحكم الولاية في مسعاه.

وكان ترامب حاول جاهدا قلب هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام جو بايدن من خلال سيل من المعلومات المضللة بشأن عمليات تزوير مزعومة.