قتلى وجرحى في تفجير استهدف موظفين حكوميين غربي العاصمة الأفغانية كابل

قال مصدر أمني للجزيرة إن قتلى وجرحى سقطوا في تفجير استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين غربي العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضح المصدر أن قتيلين و6 جرحى سقطوا بسبب التفجير، وقال مراسل الجزيرة إن التفجير وقع نتيجة عبوة ناسفة وضعت بجانب الطريق أو ربما ألصقت بباص متوسط الحجم كان يقل موظفين من وزارة التنمية الريفية بمنطقة السيلو غربي كابل.

وأشار المراسل إلى أن هذا التفجير هو الثاني الذي يستهدف موظفين من الوزارة ذاتها خلال هذا العام.

وقبل أسبوع، وقوع هجوم في منطقة هرات غربي البلاد قتل على إثره 6 أشخاص وأصيب 15 موظفا أمنيا، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وتراجع عدد الهجمات في أفغانستان منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، إلا أن هذه الهجمات لم تتوقف وأسفرت عن سقوط المئات من القتلى والجرحى.