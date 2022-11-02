موسكو تؤكد ضرورة تجنب الحرب بين القوى النووية

قالت وزارة الخارجية الروسية -اليوم الأربعاء- إن "الأولوية القصوى" هي لتجنب الحرب بين القوى النووية التي ستكون لها "عواقب كارثية"، وسط وضع متوتر بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية -في بيان صحفي- "نحن على قناعة راسخة بأنه في ظل الوضع الحالي الصعب والمضطرب نتيجة لأعمال غير مسؤولة ووقحة تهدف إلى تقويض أمننا القومي، فإن الأولوية القصوى هي منع أي صدام عسكري بين القوى النووية".

ودعت موسكو القوى النووية الأخرى إلى "التخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية للآخرين"، كما دعتها إلى "التوقف عن تشجيع الاستفزازات باستخدام أسلحة الدمار الشامل".

وفي الأثناء، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الأربعاء- إلى تحديث الأسلحة التي يستخدمها الجيش الروسي.

وقال بوتين في اجتماع لمجلس التنسيق الحكومي إن "الأسلحة يجب أن يطالها التحسين باستمرار وأن تظل فعالة. ولتحقيق ذلك، أكرر أن من المهم ضمان وجود منافسة قوية بين المصنعين والمطورين".