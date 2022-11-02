استشهاد المنفذ.. إصابة ضابط إسرائيلي في عملية دعس قرب رام الله بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إصابة ضابط إسرائيلي في عملية دعس قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، فيما أعلنت قوات الاحتلال عن "تحييد" المنفذ.

وأفادت إذاعة الجيش بأن "إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة في عملية دعس غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية"، مضيفة أن "التفاصيل قيد الفحص".

وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية استشهاد المنفذ متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل قرية بيت عور غرب مدينة رام الله.

وأضافت "وفا" أن المواطن حابس عبد الحفيظ ريان (54 عاما) -من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة- ارتقى صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل القرية.

والأحد الماضي، أصيب 4 إسرائيليين في عملية دعس قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، فيما استشهد المنفذ بعد ساعات من إصابته بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال.