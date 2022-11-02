تضم أكبر مصنع للآيفون في العالم.. الصين تفرض إغلاقا على منطقة اقتصادية بسبب كوفيد-19

فرضت السلطات الصينية -أمس الثلاثاء- تدابير إغلاق في المنطقة المحيطة بمصنع لهواتف "آيفون" بالصين -هو الأكبر من نوعه في العالم- بعد رصد بؤرة إصابات بـ"كوفيد-19″.

ويتعين على المنطقة الاقتصادية المحيطة في مطار تشنغتشو (وسط) -حيث يقع المصنع الذي تديره مجموعة "فوكسكون" (Foxconn) التايوانية- الإغلاق لمدة 7 أيام، حسب بيان رسمي.

وفوكسكون هي أكبر مصنع لهواتف آيفون، إذ تنتج 70% من الشحنات العالمية، وينتج أغلبها من مصنع تشنغتشو الذي يعمل فيه نحو 200 ألف موظف، ولدى الشركة مواقع إنتاج أخرى أصغر في الهند وجنوب الصين.

وقد تم تسجيل إصابات بـ"كوفيد-19″ منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي في هذا المصنع، وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الموظفين -بعضهم يحملون حقائب- يفرون من الموقع عبر تسلق السياج ثم السير على طريق للعودة إلى منازلهم.

وتضمنت بعض المقاطع شهادات لموظفين يشكون من ظروف عملهم والافتقار إلى وسائل الحماية من الفيروس.

وقالت السلطات المحلية إنه يتعين على سكان المنطقة الاقتصادية "عدم مغادرة منازلهم" إلا في حالة الضرورة اعتبارا من اليوم الأربعاء.

والصين هي آخر قوة اقتصادية كبيرة تطبق سياسة متشددة لمكافحة "كوفيد-19" تشمل عمليات إغلاق متكررة وفحوصات للسكان مرات عدة أسبوعيا وفترات حجر طويلة.