إيران ترسل وفدا إلى فيينا وتبحث مع الاتحاد الأوروبي جهود إحياء الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان اليوم الأربعاء أن بلاده سترسل وفدا إلى فيينا في الأيام المقبلة لمحاولة تقريب وجهات النظر مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف عبد اللهيان أنه سيتحدث أيضا إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية.

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني بعد توقف المفاوضات والاتصالات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الرامية لتفعيل الاتفاق، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.

وفي أغسطس/آب الماضي، عرض الاتحاد الأوروبي على الطرفين الأميركي والإيراني مسودة اتفاق يتم تنفيذه على مراحل، لكن الردود المتبادلة على المسودة لم تفض إلى اتفاق، وقال مسؤولون أوروبيون وأميركيون إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدودة.

موقف أميركي

وفي الشهر الماضي، قالت الخارجية الأميركية إن الاتفاق النووي الإيراني ليس محور تركيزها في الوقت الحالي، وبدلا من ذلك "نهتم بدعم المحتجين في إيران".

وانتقدت واشنطن والاتحاد الأوروبي مطالبة إيران بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة نووية سرية مفترضة، شرطا لإحياء الاتفاق النووي.

وفي السياق، قال بيجان جير سراي، وهو قيادي في حزب الديمقراطيين الأحرار -الشريك الأصغر في التحالف الحاكم في ألمانيا- إنه لا مستقبل للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.

وأضاف جير سراي في تصريحات نشرها موقع إخباري ألماني اليوم الأربعاء، إن مواصلة المحادثات مع إيران سعيا لإحياء الاتفاق النووي يعني التفاوض مع ما وصفه بنظام غير إنساني، في إشارة إلى الاتهامات الغربية لطهران بانتهاك حقوق الإنسان.