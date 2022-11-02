أكسيوس: إدارة بايدن لن تتعامل مع بن غفير وزيرا في حكومة إسرائيل

نقل موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي اليوم الأربعاء عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إنه من غير المرجح أن تتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع العضو المتطرف في الكنيست إيتمار بن غفير، الذي يتوقع أن يتولى منصبا وزاريا رفيعا في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وذكر الموقع أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ألمحا إلى احتمال عدم العمل مع بن غفير وغيره من المتطرفين اليمينيين، وذلك خلال اجتماعهما مع الرئيس الإسرائيلي الأسبوع الماضي في واشنطن.

كما قال الموقع إن الإدارة الأميركية قلقة من الخطاب العنصري لبن غفير وحزبه ومواقفه تجاه الفلسطينيين.

الهوية اليهودية

يذكر أن إيتمار بن غفير، رئيس حزب "القوة اليهودية"، خاض الانتخابات ضمن تحالف يميني متطرف حصل على 14 مقعدا، ليكون ثالث أكبر كتلة في الكنيست بعد حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو وحزب "هناك مستقبل" بقيادة رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد.

وبعد ظهور أولى المؤشرات على فوز معسكر اليمين المتطرف بالأغلبية في الكنيست، قال بن غفير إنه سيسعى لتشكيل حكومة يمينية بالكامل بقيادة نتنياهو.

وأضاف مخاطبا أنصاره أن الإسرائيليين صوتوا للهوية اليهودية، ودعا لإطلاق يد الجيش والشرطة الإسرائيليين، مكررا دعوته لاستخدام القوة، خصوصا ضد الفلسطينيين.

يذكر أن هذا السياسي الإسرائيلي المتطرف شارك في عمليات اقتحامات عديدة للمسجد الأقصى.