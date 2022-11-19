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ماسك يطلب من مستخدمي تويتر التصويت على إعادة تفعيل حساب ترامب

إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر (الفرنسية)
19/11/2022

نشر إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر استطلاعا للرأي على منصة تويتر مساء الجمعة يطلب فيه من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والذي حظره المالكون السابقون.

وكان ماسك أعلن في تغريدة سابقة الجمعة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة حساب ترامب على الموقع الشهير.

كما أعلن في التغريدة ذاتها أن شخصيات أخرى مثيرة للجدل مثل كاثي غريفين وجوردن بيترسون وبابيلون بي سيتم إعادة حساباتها.

وأضاف ماسك أن "سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير، ولكن ليس حرية الوصول". وقال "سيتم إلغاء تعزيز التغريدات السلبية أو تلك التي تحض على الكراهية إلى الحد الأقصى وإلغاء استثمارها، وعليه فإنها لن تحصل على إعلانات أو إيرادات أخرى من تويتر".

المصدر : الألمانية + رويترز