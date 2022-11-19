ماسك يطلب من مستخدمي تويتر التصويت على إعادة تفعيل حساب ترامب

نشر إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر استطلاعا للرأي على منصة تويتر مساء الجمعة يطلب فيه من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والذي حظره المالكون السابقون.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

وكان ماسك أعلن في تغريدة سابقة الجمعة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة حساب ترامب على الموقع الشهير.

كما أعلن في التغريدة ذاتها أن شخصيات أخرى مثيرة للجدل مثل كاثي غريفين وجوردن بيترسون وبابيلون بي سيتم إعادة حساباتها.

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated. Trump decision has not yet been made. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

وأضاف ماسك أن "سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير، ولكن ليس حرية الوصول". وقال "سيتم إلغاء تعزيز التغريدات السلبية أو تلك التي تحض على الكراهية إلى الحد الأقصى وإلغاء استثمارها، وعليه فإنها لن تحصل على إعلانات أو إيرادات أخرى من تويتر".