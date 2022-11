ماسك يطلب من مستخدمي تويتر التصويت على إعادة تفعيل حساب ترامب

نشر إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر استطلاعا للرأي على منصة تويتر مساء الجمعة يطلب فيه من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والذي حظره المالكون السابقون.

وكان ماسك أعلن في تغريدة سابقة الجمعة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة حساب ترامب على الموقع الشهير.

كما أعلن في التغريدة ذاتها أن شخصيات أخرى مثيرة للجدل مثل كاثي غريفين وجوردن بيترسون وبابيلون بي سيتم إعادة حساباتها.

Trump decision has not yet been made.

وأضاف ماسك أن "سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير، ولكن ليس حرية الوصول". وقال "سيتم إلغاء تعزيز التغريدات السلبية أو تلك التي تحض على الكراهية إلى الحد الأقصى وإلغاء استثمارها، وعليه فإنها لن تحصل على إعلانات أو إيرادات أخرى من تويتر".

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.

Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.

You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022