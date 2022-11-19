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لمواجهة إيران.. أميركا تخطط لنشر 100 سفينة مسيّرة في مياه الخليج

220728-N-DF558-1750 PACIFIC OCEAN (July 28, 2022) Medium displacement unmanned surface vessel Sea Hunter sails in formation during Rim of the Pacific (RIMPAC) 2022, July 28. Twenty-six nations, 38 ships, three submarines, more than 30 unmanned systems, approximately 170 aircraft and 25,000 personnel are participating in RIMPAC from June 29 to Aug. 4 in and around the Hawaiian Islands and Southern California. The world’s largest international maritime exercise, RIMPAC provides a unique training opportunity while fostering and sustaining cooperative relationships among participants critical to ensuring the safety of sea lanes and security on the world’s oceans. RIMPAC 2022 is the 28th exercise in the series that began in 1971. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Aleksandr Freutel) المصدر: البحرية الأمريكية
سفينة حربية أميركية مسيّرة (البحرية الأميركية)
19/11/2022-|آخر تحديث: 19/11/202204:27 PM (مكة المكرمة)

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا اليوم السبت، أن قوة مخصصّة للأنظمة غير المأهولة في الخليج ستنشر أكثر من 100 سفينة مُسيّرة في مياه المنطقة الإستراتيجية بحلول العام المقبل.

وكان كوريلا يتحدث بعدما اتهمت إسرائيلُ والولاياتُ المتحدة إيرانَ هذا الأسبوع بما وصفته بأنه هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، محملة بالوقود قبالة سواحل عُمان.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث في المنطقة الغنية بالنفط، وسط توترات متصاعدة بين الخصمين اللدودين واشنطن وطهران، تسببت كذلك بحوادث بين قواتهما البحرية.

وقال كوريلا في مؤتمر "حوار المنامة" السنوي: بحلول هذا الوقت من العام المقبل، ستنشر "القوة 59" أسطولًا يضم أكثر من 100 سفينة مسيّرة فوق سطح البحر وتحته، تعمل وتتواصل معًا.

وتم إطلاق "القوة 59" في سبتمبر/أيلول 2021 في مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط، بعد سلسلة من هجمات الطائرات المسيرة على السفن، أُلقي باللوم فيها على إيران.

وقال كوريلا إنه بالإضافة إلى السفن غير المأهولة (المسيّرة)، فإن الولايات المتحدة تبني برنامجًا تجريبيًا هنا في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات المسيّرة مع شركائنا، من دون تفاصيل إضافية.

وأضاف الجنرال الأميركي: مع تقدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، فقد يكون تطوير "أعدائنا" للطائرات المسيّرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي.

المصدر : الفرنسية