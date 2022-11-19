أسفر عن مقتل 4 عسكريين.. قصف إسرائيلي من فوق البحر المتوسط باتجاه بانياس السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) -نقلا عن مصدر عسكري- بأن هجوما إسرائيليا استهدف نقاطا في المنطقتين الوسطى والساحلية -صباح اليوم السبت- أسفر عن مقتل 4 عسكريين وإصابة آخر بجروح.

وذكرت الوكالة أن القصف الإسرائيلي كان من فوق البحر المتوسط غربي البلاد باتجاه بانياس السورية.

وأوضحت أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت "لعدوان إسرائيلي" عند الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتشنّ إسرائيل باستمرار ضربات جوية في سوريا، واستهدفت ضربات سابقة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ومن النادر أن تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تقول إنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.