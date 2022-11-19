مقتل 4 جنود عراقيين بهجوم لتنظيم الدولة على ثكنة عسكرية في كركوك

قتل 4 عناصر من الجيش العراقي فجر اليوم السبت إثر هجوم لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد)، حسب مصدر أمني عراقي.

وأضاف المصدر أن عناصر التنظيم أقدموا على شن هجوم على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في المحافظة، لافتا إلى أن أولئك العناصر أقدموا على سرقة أجهزة النداء وهواتف الجنود وأسلحتهم.

وأشار إلى أن قائد عمليات المقر المتقدم توجّه إلى مكان الحادث، وقاد عملية عسكرية تفتيشية بحثا عن عناصر تنظيم الدولة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلنت هيئة الحشد الشعبي إطلاق تفتيش من 5 محاور في سلسلة جبال حمرين في محافظة ديالى (شرق البلاد) لمطاردة فلول التنظيم.

وقال قائد عمليات ديالى طالب الموسوي، في بيان، إن "قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي شرعت بتنفيذ عملية نوعية ودقيقة استنادا للمعلومات الاستخبارية الواردة من قبل المديرية العامة للأمن والانضباط لهيئة الحشد الشعبي، بتحديد أماكن أوكار الإرهابيين بدقة ومراقبة تحركاته ومتابعته من قبل قسم استخبارات قيادتنا".

وأشار إلى أن العملية الأمنية انطلقت لتعقب عناصر تنظيم الدولة وتدمير أوكاره في سلسلة جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم في المنطقة المحصورة بين طريق بغداد-كركوك من خلال 5 محاور رئيسية وبمشاركة قوة الاحتياط.

وأضاف أن هذه العملية مسندة من صنوف وخدمات القيادة كافة، وصنوف وخدمات هيئة الحشد الشعبي وطيران الجيش، إضافة إلى مشاركة قطعات راجلة لوعورة المنطقة ولتجنب العبوات التفجيرية المزروعة من قبل عناصر التنظيم على جميع محاور التقدم، مؤكدا أن العملية تسير بشكل جيد باتجاه الأهداف المحددة مسبقا للقطعات بدقة.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة عناصر تنظيم الدولة، الذي تلقى هزيمة في العراق عام 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد كان قد اجتاحها صيف عام 2014.

ولا يزال التنظيم ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح فيه حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمالي وغربي وشرقي البلاد.