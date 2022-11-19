قبيل زيارة بلينكن للدوحة.. الخارجية الأميركية: إطلاق الحوار الإستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة فرصة لتعزيز العلاقات

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي إن زيارة الوزير أنتوني بلينكن المرتقبة لقطر ستكون فرصة أخرى لتأكيد التزام واشنطن على البقاء في المنطقة، مؤكدا أن إطلاق الحوار الإستراتيجي السنوي بين واشنطن والدوحة سيكون فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأعلنت الخارجية الأميركية، في وقت سابق، أن بلينكن سيزور الدوحة يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإطلاق الحوار الإستراتيجي السنوي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأميركي أن قطر تعتبر "شريكا ثابتا ومهما" للولايات المتحدة وأن العلاقات بين البلدين مستمرة في التطور، وأن كلا البلدين أحرزا تقدما مهما في تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع التجارة والاستثمار فيما بينهما.

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن صنّف قطر كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقديرا لشراكة البلدين الإستراتيجية.

كما أوضح أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها قطر سمحت بتحسين التعاون بين الدوحة وواشنطن بشكل أكبر في مجالات عدة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في وقت سابق، أن بلينكن سيلتقي خلال زيارته للدوحة كبار المسؤولين القطريين، بمن فيهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية.

وأضاف برايس أن وزيرَي خارجية البلدين سيناقشان التعاون في مجال الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان والتغير المناخي، وقضايا متعلقة بالاقتصاد والصحة.

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان لها، إن بلينكن سيعرب للمسؤولين القطريين عن تقدير الولايات المتحدة للشراكة الطويلة الأمد بين البلدين، وإنه سيؤكد على دور الدوحة ومساهمتها المهمة في الدبلوماسية الرياضية الدولية، باستضافتها كأس العالم.

وسيكون بلينكن أبرز مسؤول أميركي يحضر مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستنطلق الأحد، حيث سيحضر المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي أمام منتخب ويلز.