لإطلاق الحوار الإستراتيجي.. زيارة وشيكة لوزير الخارجية الأميركي لقطر

أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور الدوحة يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإطلاق الحوار الإستراتيجي السنوي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن بلينكن سيلتقي بكبار المسؤولين القطريين، بمن فيهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية.

وأضاف برايس أن وزيرا خارجية البلدين سيناقشان التعاون في مجال الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان والتغير المناخي، وقضايا متعلقة بالاقتصاد والصحة.

وقالت الخارجية الأميركية -في بيان- إن بلينكن سيعرب للمسؤولين القطريين عن تقدير الولايات المتحدة للشراكة الطويلة الأمد بين البلدين.

وأضافت الخارجية الأميركية أن الوزير بلينكن سيؤكد على دور قطر ومساهمتها المهمة في الدبلوماسية الرياضية الدولية، باستضافتها كأس العالم.

وسيكون بلينكن أبرز مسؤول أميركي يحضر مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستنطلق الأحد القادم، حيث سيحضر المباراة الافتتاحية للمنتخب الأميركي أمام ويلز.