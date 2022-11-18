من أجل سمكة.. أميركا توافق على أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخها

أعطت لجنة أميركية -تسعى لاستعادة موطن للأسماك المهددة بالانقراض- الموافقة النهائية أمس الخميس لإيقاف تشغيل 4 سدود تقع على حدود ولايتي كاليفورنيا وأوريغون، وهي أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تؤدي إزالة السدود إلى تحسين صحة نهر كلاماث، وهو الطريق الذي تسلكه أسماك سلمون شينوك وسلمون كوهو المهددة بالانقراض من المحيط الهادي إلى مناطق التفريخ في منبع النهر، ومن حيث تعود الأسماك الصغيرة إلى البحر.

وأصدرت لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية الأميركية أمرا بالتنازل عن تراخيص السدود والموافقة على إزالة السدود.

Dam removal on the Myakka River in Florida is one of many Bipartisan Infrastructure Law funded projects across America – benefitting fish, people and a healthy natural world. 🐟 🌊☀️ pic.twitter.com/gSDpseHBBM — US Department of the Interior (@Interior) July 15, 2022

ولطالما كان المشروع هدفا للعديد من القبائل الأصلية التي عاش أسلافها على سمك السلمون لعدة قرون، ولكن أسلوب حياتهم تعطل بسبب الاستيطان الأوروبي والطلب على تزويد الريف بالكهرباء في القرن العشرين.

وقال جوزيف جيمس رئيس قبيلة "يوروك" -في بيان- "سلمون كلاماث سيعود إلى الوطن، لقد أحرز الناس هذا النصر وبه نؤدي واجبنا المقدس تجاه الأسماك التي يقتات عليها شعبنا منذ بداية الزمان".

كما أثر تغير المناخ والجفاف على موائل السلمون؛ إذ أصبح النهر دافئا جدا ومليئا بالطفيليات، بحيث يتعذر على العديد من الأسماك البقاء على قيد الحياة.

وسيتم تسليم السدود المقامة على أراض اتحادية -التي توفر بكامل طاقتها الكهربائية ما يكفي لنحو 70 ألف منزل- إلى شركة باسيفك كورب للكهرباء.

وفي مواجهة اللوائح الجديدة المكلفة التي تضمنت بناء حواجز وسلالم للأسماك، أبرمت الشركة بدلا من ذلك اتفاقية مع القبائل والحكومة الأميركية لإيقاف تشغيل السدود.