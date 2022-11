من أجل سمكة.. أميركا توافق على أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخها

أعطت لجنة أميركية -تسعى لاستعادة موطن للأسماك المهددة بالانقراض- الموافقة النهائية أمس الخميس لإيقاف تشغيل 4 سدود تقع على حدود ولايتي كاليفورنيا وأوريغون، وهي أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تؤدي إزالة السدود إلى تحسين صحة نهر كلاماث، وهو الطريق الذي تسلكه أسماك سلمون شينوك وسلمون كوهو المهددة بالانقراض من المحيط الهادي إلى مناطق التفريخ في منبع النهر، ومن حيث تعود الأسماك الصغيرة إلى البحر.

وأصدرت لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية الأميركية أمرا بالتنازل عن تراخيص السدود والموافقة على إزالة السدود.

Dam removal on the Myakka River in Florida is one of many Bipartisan Infrastructure Law funded projects across America – benefitting fish, people and a healthy natural world. 🐟 🌊☀️ pic.twitter.com/gSDpseHBBM

— US Department of the Interior (@Interior) July 15, 2022