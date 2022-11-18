أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

من أجل سمكة.. أميركا توافق على أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخها

FILE _ In this Aug. 29, 2013, file photo, pink salmon swim up the White River toward a diversion dam near Buckley, Wash. Scientists at Michigan State university say that the nations of the world do a spotty and inadequate job at accounting for fresh water fishing and its role in feeding the planet. As a result, they say, decision-makers fail to adequately consider such food consumption patterns when considering dams and other infrastructure projects. The conclusion is in a paper in this month’s edition of the journal Global Food Security. (AP Photo/The News Tribune, Janet Jensen, File)
أسمال سلمون شينوك وسلمون كوهو المهدد بالانقراض (أسوشيتد برس)
18/11/2022-|آخر تحديث: 18/11/202203:08 PM (مكة المكرمة)

أعطت لجنة أميركية -تسعى لاستعادة موطن للأسماك المهددة بالانقراض- الموافقة النهائية أمس الخميس لإيقاف تشغيل 4 سدود تقع على حدود ولايتي كاليفورنيا وأوريغون، وهي أكبر عملية إزالة للسدود في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تؤدي إزالة السدود إلى تحسين صحة نهر كلاماث، وهو الطريق الذي تسلكه أسماك سلمون شينوك وسلمون كوهو المهددة بالانقراض من المحيط الهادي إلى مناطق التفريخ في منبع النهر، ومن حيث تعود الأسماك الصغيرة إلى البحر.

وأصدرت لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية الأميركية أمرا بالتنازل عن تراخيص السدود والموافقة على إزالة السدود.

ولطالما كان المشروع هدفا للعديد من القبائل الأصلية التي عاش أسلافها على سمك السلمون لعدة قرون، ولكن أسلوب حياتهم تعطل بسبب الاستيطان الأوروبي والطلب على تزويد الريف بالكهرباء في القرن العشرين.

وقال جوزيف جيمس رئيس قبيلة "يوروك" -في بيان- "سلمون كلاماث سيعود إلى الوطن، لقد أحرز الناس هذا النصر وبه نؤدي واجبنا المقدس تجاه الأسماك التي يقتات عليها شعبنا منذ بداية الزمان".

كما أثر تغير المناخ والجفاف على موائل السلمون؛ إذ أصبح النهر دافئا جدا ومليئا بالطفيليات، بحيث يتعذر على العديد من الأسماك البقاء على قيد الحياة.

وسيتم تسليم السدود المقامة على أراض اتحادية -التي توفر بكامل طاقتها الكهربائية ما يكفي لنحو 70 ألف منزل- إلى شركة باسيفك كورب للكهرباء.

وفي مواجهة اللوائح الجديدة المكلفة التي تضمنت بناء حواجز وسلالم للأسماك، أبرمت الشركة بدلا من ذلك اتفاقية مع القبائل والحكومة الأميركية لإيقاف تشغيل السدود.

المصدر : رويترز