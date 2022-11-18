مفاجأة.. طائرات إيرانية تستخدمها روسيا بأوكرانيا مصنوعة بالولايات المتحدة

مفاجأة كبرى فجّرها تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية لنتائج تحليل أجرته أوكرانيا لبقايا الطائرات الانتحارية الإيرانية والتي تستخدمها روسيا في هجماتها وسقطت في الأراضي الأوكرانية.

التحقيق أظهر أن من بين أكثر من 200 مكوّن تقني حدده المحققون الأوكرانيون يشكل الأجزاء الداخلية للطائرة دون طيار التي تم الاستيلاء عليها، تم تصنيع نصفها تقريبًا بواسطة شركات مقرها الولايات المتحدة، وحوالي الثلث بواسطة شركات في اليابان.

وحسب وول ستريت جورنال، فقد أثار ذلك القلق بين المسؤولين والمحللين الغربيين ودفع الحكومة الأميركية إلى إجراء تحقيق، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية والوثائق التي راجعتها الصحيفة.

وأشارت الصحيفة الأميركية أيضا إلى أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران تهدف جزئيا إلى منع البلاد من الوصول إلى التمويل والتجارة الدوليين اللازمين لتطوير جيشها، بما في ذلك الطائرات دون طيار.

وكانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون قد أكدوا وجود أدلة على استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية في حربها على أوكرانيا.

في المقابل، دعا وزير الخارجية الإيراني أوكرانيا إلى تقديم وثائقها بشأن استعمال مسيّرات إيرانية في الحرب الروسية على أوكرانيا.