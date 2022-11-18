قائد القيادة الوسطى الأميركية: ملتزمون تجاه شركائنا وتجاه العلاقات مع السعودية

قال قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا تعليقا على زيارته للسعودية إن القيادة الوسطى ملتزمة تجاه شركاء الولايات المتحدة العسكريين في المنطقة وإزاء العلاقات العسكرية الأميركية السعودية.

وأكد كوريلا أن الالتزام الأميركي بأمن المنطقة ثابت ودائم.

وقد شارك قائد القيادة الوسطى الأميركية في اجتماع لجنة التخطيط المشتركة العسكرية.

وناقش المسؤولون العسكريون الأميركيون والسعوديون فرص تعزيز التعاون العسكري الأميركي السعودي وتعزيزِ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.