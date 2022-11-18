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أخبار
|
الولايات المتحدة الأميركية
عاجل | نظام داون ديتيكتور: موقع تويتر يواجه مشاكل فنية
18/11/2022
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|
آخر تحديث: 18/11/2022
03:50 PM (مكة المكرمة)
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عاجل | نظام داون ديتيكتور: موقع تويتر يواجه مشاكل فنية
المصدر : الجزيرة