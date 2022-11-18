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شاهد- 5 قتلى بينهم وزير.. سقوط مروع لمروحية في المكسيك

U.S. Customs And Border Protection Agents Pursue Migrants Along Mexico-Arizona Border
مروحية تابعة للأمن المكسيكي خلال جولة سابقة شمال البلاد (الفرنسية-أرشيف)
18/11/2022-|آخر تحديث: 18/11/202209:02 AM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر سقوط مروحية تابعة لوزارة الأمن المكسيكية، أمس الخميس، شمال وسط البلاد.

وأظهرت المقاطع اشتعال النيران في المروحية التي سقطت على قطعة أرض زراعية في بلدية خيسوس ماريا، المتاخمة لمدينة أغواسكالينتيس شمال وسط البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن وزير الأمن بورفيريو خافيير سانشيز ميندوزا كان أحد الضحايا، برفقة 4 من أفراد الطاقم بينهم طياران توفوا جميعا.

وأظهرت لقطات متداولة، على منصات التواصل، حطاما مشتعلا للطائرة في الأرض الزراعية.

كما أظهرت لقطات أخرى، بثها ناشطون ووسائل إعلام، لكاميرات مراقبة رصدت لحظة سقوط الطائرة في الأرض الزراعية وتحطمها.

المصدر : وكالة سند