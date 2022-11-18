شاهد- 5 قتلى بينهم وزير.. سقوط مروع لمروحية في المكسيك

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر سقوط مروحية تابعة لوزارة الأمن المكسيكية، أمس الخميس، شمال وسط البلاد.

وأظهرت المقاطع اشتعال النيران في المروحية التي سقطت على قطعة أرض زراعية في بلدية خيسوس ماريا، المتاخمة لمدينة أغواسكالينتيس شمال وسط البلاد.

Momento exacto en que cae el Helicóptero Águila 1 de la Policía Estatal de Aguascalientes. pic.twitter.com/bwmE3rJeGs — Mario Luis Ramos Rocha (@marioluisr) November 17, 2022

وقالت وسائل إعلام محلية إن وزير الأمن بورفيريو خافيير سانشيز ميندوزا كان أحد الضحايا، برفقة 4 من أفراد الطاقم بينهم طياران توفوا جميعا.

وأظهرت لقطات متداولة، على منصات التواصل، حطاما مشتعلا للطائرة في الأرض الزراعية.

Muere Porfirio Sánchez, secretario de seguridad pública de Aguascalientes, luego de que el helicóptero 🚁 en el que viajaba se desplomara. La aeronave 🚁 cayó en Jesús María de Aguascalientes. pic.twitter.com/2bmN9wVSvt — Victor Hugo Magaña (@semaforoenambar) November 17, 2022

كما أظهرت لقطات أخرى، بثها ناشطون ووسائل إعلام، لكاميرات مراقبة رصدت لحظة سقوط الطائرة في الأرض الزراعية وتحطمها.