سفارة إسرائيل بأبوظبي تصدر أول جواز سفر لطفل إسرائيلي ولد بالإمارات

نشر حساب إسرائيل بالعربية -عبر تويتر- صورة لحصول طفل إسرائيلي ولد في الإمارات على جواز سفر تصدره سفارة الاحتلال في أبوظبي.

وغرّد حساب السفارة بصورة السفير وهو يحمل الطفل "أول جواز سفر إسرائيلي تصدره السفارة الإسرائيلية في أبوظبي لطفل إسرائيلي ولد في الإمارات بعد عامين من السلام بين البلدين".

بدوره، احتفى السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك بحصول الطفل على الجواز، ووصف الخطوة بأنها "لحظة مثيرة جديدة" بين الطرفين.

Another exciting moment. Issuing the first Israeli passport for an Israeli baby born in the United Arab Emirates. 🇦🇪🕊️🇮🇱 @IsraelMFA @israelintheUAE pic.twitter.com/wlM6vNzLnR

في المقابل، عبر مغردون عن استيائهم من دعم الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه، وألقوا الضوء على ما يعانيه الفلسطينيون الذين يدافعون عن أرضهم وعن عودة المهجّرين إليها.

وكتب أحدهم "الفلسطينيون لا يستطيعون العودة إلى أراضيهم، والإمارات العربية المتحدة تدعم نمو وتزايد المستعمرين".

As Palestinians cannot return to their lands, the UAE support the growth of more colonialists.

— saeed (@alicub4) November 17, 2022