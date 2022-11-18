القيادة الوسطى الأميركية: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة لقوات التحالف شمال شرق سوريا

قال بيان للقيادة الوسطى الأميركية إن هجوما بالصواريخ استهدف قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء في شمال شرق سوريا، موضحا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وجاء في البيان أن الصواريخ استهدفت قوات التحالف الموجودة في قاعدة القرية الخضراء القريبة من حقل العمر النفطي شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن تحقيقا يجري حاليا في لكشف ملابسات الهجوم.

ونقل البيان عن المتحدث باسم القيادة الكولونيل جو بوكينو أن هذه الهجمات تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض استقرار سوريا والمنطقة.

وسبق أن تعرضت قواعد للتحالف الدولي في محافظة دير الزور شرقي سوريا لهجمات صاروخية، وقوبلت غالبا بقصف مماثل أو بقصف جوي من قوات التحالف على النقاط التي انطلقت منها الصواريخ.