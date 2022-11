كييف مهددة بانقطاع كامل للكهرباء واتصالات لأردوغان مع بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب

حذرت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، من احتمال حدوث انقطاع كامل لشبكة الكهرباء في المدينة جراء الضربات الصاروخية الروسية، فيما أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالات هاتفية منفصلة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحثا عن إنهاء الحرب.

وقال ميكولا بوفوروزنيك نائب رئيس حكومة مدينة كييف، في تعليقات تلفزيونية، "نستعد لسيناريوهات مختلفة، بما فيها انقطاع كامل للكهرباء".

ولم يقل المسؤول الأوكراني المحلي ما سيحدث في حالة توقف شبكة الكهرباء تماما، ولكن قال مسؤولون إنهم لا يفكرون في إجلاء سكان أي مدن.

وصعّدت روسيا، التي تشن حربا على أوكرانيا منذ آخر فبراير/شباط الماضي، الهجمات على مرافق الطاقة الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، ودكت البنية التحتية للطاقة على مستوى الدولة في غارات جوية مكثفة يوم الثلاثاء وأمس الخميس.

وكييف هي إحدى أكثر المدن تضررا من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة، التي أحيانا ما تسببت في انقطاع الكهرباء والتدفئة وإمدادات المياه في مناطق كثيرة في ظل اقتراب الشتاء.

ويسابق المهندسون الزمن لإصلاح شبكة الكهرباء في العاصمة، التي هطلت الثلوج فيها لأول مرة هذا الموسم أمس الخميس.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال عقب محادثات، اليوم الجمعة، مع فالديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة "لسوء الحظ، تواصل روسيا تنفيذ هجمات صاروخية على مدنيي أوكرانيا وبنيتها التحتية المهمة. لقد تعطل نحو نصف منظومة الطاقة لدينا".

وتقول روسيا إنها شنت في الفترة الأخيرة العديد من الهجمات الصاروخية في أوكرانيا استهدفت مقار القيادة العسكرية، ومنشآت الطاقة المرتبطة بها.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أوكرانيا بإعدام أكثر من 10 أسرى حرب روس في مقاطعة لوغانسك شرقي البلاد.

وقالت الوزارة ردا على فيديو نشرته مواقع تواصل اجتماعي روسية يظهر إعدام أسرى حرب روس، إن "هذا القتل الوحشي للروس ليس جريمة الحرب الأولى أو الوحيدة.. إنها ممارسة شائعة في القوات المسلحة الأوكرانية يدعمها بقوة النظام في كييف، ويتجاهلها رعاتها الغربيون بشكل صارخ".

ويُظهر الفيديو جنودا روسا على ما يبدو مستلقين على الأرض في منطقة ماكيفكا في مقاطعة لوغانسك (شرقي أوكرانيا) بعد استسلامهم لمسلحين يضعون شارات صفراء على أذرعهم، ثم يدوي صوت إطلاق نار من سلاح آلي، ويظهر الفيديو حوالي 12 جثة. ولم يتضح متى جرى تصوير المقطع أو مَن قام بذلك.

Yet another execution of #Russia-n PoW by #Ukraine soldiers, few days ago, despite Zelensky's promise that Kyiv will treat PoW according to Geneva Conventions. Here video before the execution #UkraineRussiaWar #WarCrime @oleksiireznikov @DmytroKuleba pic.twitter.com/HHxAbhinYX

— Mr. Clutin 🍉 (@mrclutin) November 18, 2022