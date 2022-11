رغم حملات المقاطعة.. أغلبية الإنجليز يرفضون مقاطعة كأس العالم في قطر

كشف استطلاع رأي حديث أجرته شركة "ستاتيستا" (Statista) الألمانية أن 4% فقط من مشجعي كرة القدم الإنجليز قالوا إنهم لن يشاهدوا مونديال قطر 2022، وذلك استجابة لبعض دعوات مقاطعة الحدث الكروي العالمي.

وشمل استطلاع الرأي الذي أجرته الشركة المتخصصة في أبحاث السوق والمستهلكين، 1031 شخصا بالغا في إنجلترا، من بينهم 669 من محبي كرة القدم، وقد أجري الاستطلاع في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقال 10% من الإنجليز المشاركين في الاستطلاع إنه يجب على عشاق كرة القدم في البلاد مقاطعة مونديال قطر، في حين عارض ذلك 34%، بينما كان 33% منهم محايدون (لا رأي لهم).

وجوابا على سؤال "هل يجب أن يقاطع المنتخب الإنجليزي المونديال؟"، أيد ذلك 18% من المستجوبين، في حين رفضه 42%، وكان رأي 27% محايدا.

Since the announcement in 2010, there has been widespread disbelief and outrage at the 2022 #World Cup being awarded by #FIFA to #Qatar. However, despite this backdrop to the tournament, the idea of boycott appears to have largely fallen on deaf ears among the public. pic.twitter.com/k0HX3bROEj

