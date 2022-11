تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لموقف محرج على هامش قمة العشرين في إندونيسيا أمس الأربعاء، حيث رصدت الكاميرات ما يبدو توبيخا له من الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن تسريب ترودو للصحافة محاور محادثات جرت بينهما مؤخرًا، وذلك قبل أن ينسحب ترودو من القاعة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو بشكل واسع، مما دفع إلى تصدّر اسم ترودو قوائم الأكثر تفاعلا، وقال معلقون إن هذه أول مرة يشاهدون الرئيس الصيني يوبخ شخصية غربية بارزة أمام الكاميرات بتلك الحدّة.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday "has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted" pic.twitter.com/Hres3vwf4Q

وسُمع مترجم الرئيس الصيني وهو ينقل كلامه لترودو ويقول: "كل شيء ناقشناه تم تسريبه إلى الصحف؛ وهذا غير مناسب"، و"لم تكن هذه هي الطريقة التي جرت بها المحادثة".

وتابع الرئيس الصيني: "إذا كان هناك إخلاص من جانبك، فسنجري مناقشتنا باحترام متبادل، وإلا فقد تكون هناك عواقب غير متوقعة".

وقاطع ترودو الرئيس الصيني ليقول له: "في كندا، نؤمن بحوار حر ومنفتح وصريح. سنواصل العمل بشكل بناء معًا، لكن ستكون هناك أشياء سنختلف بشأنها".

واختتم الرئيس الصيني حواره بقوله: "دعنا نضع الشروط أولًا"، ثم صافحه وغادر، قبل أن ينسحب رئيس الوزراء الكندي من القاعة.

وحصد مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي ملايين المشاهدات، وتباين التفاعل معه بين متضامنين مع ترودو، وآخرين ساخرين منه ومشيرين إلى إحراجه من "توبيخ" الرئيس الصيني له.

This is the first time I’ve seen President Xi getting annoyed in public

Justin Trudeau must be sweating in places where he didn’t even know he had sweat glands pic.twitter.com/lQqAjx6yuX

