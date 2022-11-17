"لا خلاف أبديّا في السياسة".. أردوغان يتحدث عن مستقبل العلاقات مع مصر وسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كل من مصر وسوريا بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/حزيران 2023.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، أضاف أردوغان أنه "ليس هناك خلاف أو استياء أبدي في السياسة"، موضحا أنه يمكن تقييم الوضع عندما يحين الوقت وتجديده وفقا لذلك.

وفي تصريحاته بختام مشاركته في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، تابع أردوغان "يمكننا إعادة النظر مجددا في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل. ويمكننا القيام بذلك بعد انتخابات يونيو/حزيران، ونكمل طريقنا وفقا لذلك".

ومطلع الشهر الماضي، قال الرئيس التركي إنه لا توجد حاليا ترتيبات لعقد لقاء بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه أوضح أن مثل هذا اللقاء ليس مستحيلا، وفق تعبيره.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تحدثت مصادر عن زيارة ولقاءات تمت في دمشق بين رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ونظيره السوري، في مؤشر على تقدم جهود روسية لإذابة الجليد بين الدولتين اللتين تقفان على طرفي النقيض في الحرب السورية.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال أردوغان إن المباحثات التركية المصرية متواصلة عند المستوى الأدنى وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى المستوى الرفيع.

وبدأت مصر وتركيا منذ أشهر إعادة العلاقات المتأزمة منذ 2013، وعقدتا جولتين من المحادثات، لكن بقي العديد من الملفات حجر عثرة أمام مسار استئناف العلاقات.