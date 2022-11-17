باتجاه بحر اليابان.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا "غير محدد"

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا غير محدد" في أحدث عملية إطلاق لصاروخ ضمن موجة غير مسبوقة من التجارب.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة أن الصاروخ غير المحدد أطلق باتجاه بحر اليابان الذي يعرف أيضا باسم "بحر الشرق" ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت رويترز عن الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ -الذي أطلقته بيونغ يانغ اليوم- حلق على ارتفاع 47 كيلومترا ولمسافة 240 كيلومترا.

وردا على هذا التطور، أعلنت سول إجراء قواتها تدريبات لأنظمة الدفاع الصاروخية مع قوات أميركية، مؤكدة أن تجارب بيونغ يانغ الصاروخية استفزاز خطير يضر بالسلام واستقرار المنطقة.

وكثفت كوريا الشمالية برامج أسلحتها في ظل تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة، فأجرت عددا قياسيا من التجارب العسكرية هذه السنة، وبلغت ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين أطلق جيشها 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى، كما أقرت أيضا قانونا جديدا يجيز لها تنفيذ ضربات نووية وقائية، بما في ذلك الرد على هجمات بأسلحة تقليدية.

وفي العادة، تحاول بيونغ يانغ -التي تخضع لعقوبات أممية بسبب برامج أسلحتها المحظورة- إجراء تجاربها العسكرية في توقيت يزيد من وطأتها الجيوسياسية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن وزير الخارجية توعده بأن تزداد ردود بلاده حدة على التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن.

كما اتهم وزير الخارجية الشمالي واشنطن وسول بتعميق المخاطر الأمنية بالمنطقة وجرها إلى وضع يصعب التنبؤ بعواقبه، وفق قوله.