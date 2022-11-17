رويترز: وكالة الطاقة الذرية تعتمد قرارا يأمر إيران بالتعاون مع التحقيق بشأن آثار يورانيوم

نقلت رويترز عن دبلوماسيين غربيين أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر اليوم الخميس قرارا يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.

يأتي هذا بينما يواصل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناقشاته في فيينا بشأن ملف إيران النووي، وتحقيقات الوكالة بشأن مواقع إيرانية.

والقرار هو الثاني الذي يصدر هذا العام موجها لإيران بشأن التحقيق، الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 لأن طهران تطالب بإنهاء التحقيق.

وتثير مثل تلك القرارات غضب طهران وقد أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يدفعها لإلغاء اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفسير وجود آثار اليورانيوم.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، قدمت مشروع قرار للتصويت عليه يدين ما تصفه بعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية.

وفي هذا السياق، صدر بيان أوروبي ثلاثي ضم كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اعتبر أن تصعيد إيران النووي غير مسبوق، ويشكّل تهديداً للأمن الدولي والإقليمي.

وحث البيان إيران على الوقف الفوري لما وصفه بالتصعيد النووي، واعتماد الشفافية الكاملة مع الوكالة الدولية.





إدانة إيرانية

في المقابل، أدانت الخارجية الإيرانية تقديم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا مشروع قرار ضد إيران في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن إجراء واشنطن والثلاثي الأوربي أمر غير مقبول، وسيؤثر بشكل سلبي على مسار المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر كنعاني أن واشنطن والثلاثي الأوروبي يسعيان لممارسة ضغط سياسي على إيران من خلال محاولة تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة.

وكان ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري أصل، قد عبر عن قلق بلاده من بعض ما جاء في تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج بلاده النووي.

وقال المسؤول الإيراني إن الإجراءات النووية التي اتخذتها إيران تأتي ضمن حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق النووي؛ منتقدا تقديم الدول الاوروبية وواشنطن بيانا ضد إيران في الوكالة، ومتهما هذه الدول بمحاولة قلب الحقائق بشأن الاتفاق النووي.

وأتاح اتفاق عام 2015 رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 معيدة فرض عقوبات على إيران التي -بدورها- ردت بالتراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.