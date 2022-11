شاهد- "جيمس ويب" يلتقط صورا مذهلة على شكل ساعة رملية

كشف تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي عن صور جديدة، وصفت بالمذهلة، التقطها لسحابة ضخمة من الغبار على شكل ساعة رملية حول نجم في طور التكوّن.

ورُصدت هذه السحب البرتقالية والزرقاء التي لم تتم رؤيتها سابقاً، بواسطة أداة "نيركام" الخاصة بالتلسكوب والتي تعمل في الأشعة تحت الحمراء القريبة غير المرئية للعين البشرية.

ويقع النجم الأوّلي المسمّى "بروتوستار إل 1527" في كوكبة الثور، وهو موجود في الظلام بسبب طرف قرص دوار من الغاز في عنق الساعة الرملية.

وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية -في بيان مشترك أمس الأربعاء- أنّ الضوء المنبعث من هذا النجم "يتسرّب" من فوق القرص وتحته، مما يتيح إضاءة الغبار المحيط.

NASA's James Webb captures once-hidden beginnings of a young star that is only 100,000 years old https://t.co/9G4vhKNaZL

— Daily Mail US (@DailyMail) November 16, 2022