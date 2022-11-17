قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الخميس، إعفاء كل من مدير عام سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي على خلفية حادثتي الحريق الذي نشب أحدهما فجر اليوم والآخر قبل يومين. وذلك بعد زيارة مفاجئة أجراها السوداني صباح اليوم إلى مطار بغداد الدولي وكان برفقته وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعدد من المسؤولين.

ووجه السوداني جهاز الأمن الوطني ومديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية بإجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه.

كما وجه اللجنة القانونية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة إجراءات العقد الخاص بمنظومة الإطفاء الذاتي المتوقفة منذ العام 2013، وتحديد المقصرين في عدم تشغيلها كل هذه المدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني إخماد حريق التهم صالة نينوى ب‍مطار بغداد الدولي المكونة من طابقين، وذلك بجهود 15 فرقة إطفاء متخصصة وأخرى مساندة بعد أن أتى الحريق على جزء كبير من الصالة المخصصة لرجال الأعمال.

وأضاف بيان للدفاع المدني نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "عمليات الإخماد شملت أيضا مكاتب السفر التي اندلعت فيها النيران، لتنتهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، بحسب نص البيان.

وبعد إخماد الحريق، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل صالة المطار.

من جانبها، أعلنت سلطة الطيران المدني، أن لجنة مشتركة تحقق بحريق صالة نينوى في مطار بغداد الدولي، وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إجراءات السلامة في مطار بغداد موجودة على مستوى عالٍ".

وأشار إلى أن حريق اليوم اندلع فجراً، مما استدعى حضور مدير سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد ومديري الأقسام، لافتاً إلى أنه "لا يمكن اتهام أي جهة بهذا الموضوع والأدلة الجنائية موجودة لأخذ البصمات وننتظر نتائج التحقيق، واللجان المختصة هي التي ستحدد المذنب في الأمر".

أما إدارة مطار بغداد الدولي فأوضحت في بيان لها -نشرته وسائل أعلام محلية- أن جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة وفق الرحلات المجدولة، لا سيما إلى إسطنبول والمدينة المنورة وأربيل والبصرة ومطار صبيحة التركي، لافتة إلى تأخير بعض الرحلات الجوية للمسافرين بسبب الحريق.

رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يزور مطار بغداد الدولي، ويتابع ميدانياً الإجراءات التحقيقية بشأن حادثة الحريق داخل إحدى صالات المطار. pic.twitter.com/s1HdutYEN4 — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 17, 2022

من جانبها، وصفت زهرة البجاري رئيس لجنة النقل والاتصالات بالبرلمان العراقي الحريق الذي أتى على صالة بمطار بغداد الدولي بأنه "متعمد"، مضيفة في بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية أنها تتابع تكرار الحرائق في مطار بغداد الدولي وبقية المطارات العراقية، مشيرة إلى أنها "متعمدة" وفقا للمعلومات الأولية.

وبينت أن لجنة النقل والاتصالات البرلمانية ستتابع هذا الملف الذي وصفته بـ "الخطير" الذي يؤدي إلى تشويه سمعة المطارات العراقية ومحاولة البعض نقل صورة سيئة عن الأوضاع الأمنية للبلاد، في سبيل عرقلة جهود الحكومة في العمل والإصلاح، بحسب البجاري.

أما النائبة عالية نصيف عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فقد أكدت في تغريدة على تويتر "بزنز إنتل، سبق أن ذكرنا شركة ليست رصينة ولا تمتلك الحس الأمني لإدارة أمن مطار بغداد الدولي ولا تمتلك خبرة في إجراءات السلامة والنتيجة واضحة حريق في صالة مطار بغداد الدولي، إن لم يكافح هذا الوباء سوف ينتشر في أرجاء المطار".

الكاتب الصحفي العراقي رعد هاشم غرد بالقول "ابحثوا عن المستفيد والمتضرر معا، حوادث متعمّدة من المسؤول عنها؟ ️ليس مصادفة أبدا اندلاع حريق آخر في مطار بغداد في ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس".

🔴أبحثوا عن المستفيد والمتضرر معآ❗️ 🔥حوادث متعمّدة من المسؤول عنها؟!

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▪️ليس مصادفة أبدا إندلاع حريق آخر في مطار بغداد في ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس!#العراق pic.twitter.com/nKzjoWnput — Raad Hashim (@raad_arabi) November 17, 2022

هذا، وكان مطار بغداد الدولي قد شهد اندلاع حريق في صالة "بابل" مساء الثلاثاء الماضي، وقالت مديرية الدفاع المدني في حينها إن الحادث لم يسفر عن أي ضحايا، مع إسعاف 3 عمال تعرضوا للاختناق نتيجة الدخان الكثيف.

ويعد مطار بغداد الدولي أكبر مطارات العراق، ويقع على بعد 16 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة العراقية، وكانت شركات بريطانية وفرنسية قد شرعت ببنائه بين عامي 1979 و1982، ويرمز لمطار بغداد الدولي بـ (BGW) وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي للمطارات المعروف اختصارا بـ "إياتا" في حين يرمز له بـ (ORBI) في لوائح منظمة الطيران المدني الدولي المعروفة اختصارا بـ "إيكاو".

ويشهد العراق منذ سنوات ازدياد عدد الحرائق المسجلة في البلاد، وكان المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني العامة جودت عبد الرحمن قد أشار في وقت سابق للجزيرة نت إلى أن العراق شهد أكثر من 25 ألف حادث حريق في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2022.