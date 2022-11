تونس.. مظاهرات ضد أزمة النفايات و"النهضة" تدعو أعضاءها لمقاطعة الانتخابات

تظاهرت نقابات عمّالية وعدد من أهالي مدينة صفاقس التونسية -اليوم الخميس- أمام مقر المحافظة، للاحتجاج على تراكم النفايات وحرقها في شوارع المدينة، فيما قالت حركة النهضة إنها طلبت من أعضائها مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكّرة المقررّة الشهر المقبل.

ورفع المحتجّون في صفاقس -ثاني كبرى مدن البلاد- شعارات تندّد بما وصفوه بإهمال السلطات تجاه تدهور الوضع البيئي في المدينة، كما طالبوا بإقالة المحافظ، بسبب عدم معالجة تراكم النفايات منذ أكثر من عام.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن أكثر من ألف شخص تظاهروا اليوم في صفاقس احتجاجًا على تدهور الوضع البيئي، جرّاء أزمة جديدة تتعلّق بإدارة النفايات.

وجاء الاحتجاج بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشُّغل، وهتف المتظاهرون أمام مقر ولاية المدينة، منتقدين عدم معالجة أزمة النفايات، ومطالبين بتنحّي والي صفاقس فاكر الفخفاخ، بعد أن أدلى بتصريحات قلّلت من عواقب حريق في مكبّ النفايات بالقرب من ميناء المدينة.

#Tunisia #Tunisie : More than 1000 people protesting in Sfax over dangerous pollution from landfill fire & rubbish left to pile up in streets #صفاقس pic.twitter.com/FyRMooyS64

— sebastian usher (@sebusher) November 17, 2022