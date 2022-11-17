بعد رفضه النزول من الطائرة بطرابلس.. وزير خارجية اليونان يلتقي حفتر في بنغازي والدبيبة: لن نسمح لأثينا بانتهاك سيادتنا

التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس باللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي (شرق)، اليوم الخميس، بعد أن رفض النزول من طائرته حين هبطت في العاصمة الليبية طرابلس (غرب)، في حين أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رفضه انتهاك اليونان سيادة بلاده.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أن الدبيبة تابع -خلال لقاء مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش- حادثة وصول وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى ليبيا وعدم النزول بمطار طرابلس.

ونقلت الوكالة عن الدبيبة تأكيده أن الاحترام المتبادل أساس العلاقات الدبلوماسية مع دولة اليونان، مضيفا أنه لن يسمح بهذه التصرفات تجاه دولة ليبيا وسيادتها.

​​​​​​​من جانبها، قالت وزارة الخارجية اليونانية -في تغريدة على تويتر- إن الوزير التقى "المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي".

وأضافت -في بيان- أن دندياس اتفق مع حفتر على الحاجة إلى استقرار ليبيا وتعزيز السلام والاستقرار في كامل المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، هبطت طائرة دندياس في طرابلس، لكنه رفض النزول منها لتغادر إلى وجهة لم تكن معلنة آنذاك.

واستهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية -في بيان- رفض دندياس النزول من طائرته في طرابلس.

وذكر البيان أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش "كانت تنتظر استقبال وزير الخارجية اليوناني وفق الأعراف الدبلوماسية، إلا أنه، وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء، رفض النزول دون أي إيضاحات".

وقالت الخارجية الليبية إنه رغم موقف الوزير الذي وصفته بالفج تجاه مصالح الدولة الليبية، فإن "الوزارة منحته موافقتها لزيارة طرابلس بناء على طلبه".

#بيان | رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها. pic.twitter.com/7Q0gANFzFM — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا 🇱🇾 (@MFA_Libya) November 17, 2022

إجراءات دبلوماسية

وأضافت الخارجية الليبية أنها ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها، مشيرة إلى أن الزيارة كانت بطلب من الجانب اليوناني.

وأعلنت حكومة الوحدة أنها استدعت سفيرها لدى اليونان للتشاور، واستدعت كذلك القائم بالأعمال اليوناني في طرابلس لتوضيح ما حدث.

من جانبها، قالت الخارجية اليونانية -في بيان- إن وزير الخارجية نيكوس دندياس ألغى زيارته للعاصمة الليبية طرابلس، حيث كان من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأضافت الخارجية اليونانية أن إلغاء الزيارة إلى طرابلس جاء بسبب ما وصفته بخرق اتفاق بألا يلتقي دندياس وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وكان وزير الخارجية اليوناني اعتبر -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية لا تمثل الشعب الليبي.

وحينها، ندد الوزيران اليوناني والمصري باتفاقية وقعتها حكومة الوحدة الليبية مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز، واعتبرا أن هذه الحكومة -برئاسة عبد الحميد الدبيبة- لا يحق لها التوقيع على اتفاقيات دولية.

ومنذ مارس/آذار الماضي، تتصارع حكومتان في ليبيا: إحداهما برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعانيها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.