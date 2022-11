الكويت ترفض بيان الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين

عبّر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح -اليوم الخميس- عن رفض بلاده بيان الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، والذي يتعلّق بتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 مُدانين في الكويت.

وقال الوزير الصباح في مؤتمر صحفي "أرفض رفضًا قاطعًا أيّ تدخّل بشؤوننا الداخلية، كما أرفض أيّ تدخّل في نظامنا القضائي، ونحن نفتخر بديمقراطيتنا"، متمنيًا من الدول الأوروبية عدم تسييس موضوع إعفاء الكويت من تأشيرة شنغن.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت أمس تنفيذ أحكام الإعدام بحق 7 مدانين بجرائم القتل العمد إلى جانب جرائم أخرى مختلفة، وهم 4 كويتيين: (3 رجال وامرأة)، وسوري وباكستاني وإثيوبية.

وأضاف وزير الخارجية الكويتي أن أحكام النظام القضائي لبلاده "عادلة وشفافة، ولا يوجد من هو أحرص على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها"، مشيرًا إلى أن "توقيت الإعدام كان صدفة -غير مقصودة- بوجود الضيف الأوروبي"، في إشارة إلى قيام عضو في البرلمان الألماني بزيارة للكويت.

وقال الوزير إن بلاده ترى أن العديد من القضايا المطروحة في محاكم الدول الأخرى "تعسفية وغير عادلة"، ولكن السلطات الكويتية لا تعلّق على هذه القضايا.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الكويتي في أعقاب تصريح أدلى به -أمس الأربعاء- نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس، تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت، وقال المسؤول الأوروبي إن تنفيذ هذه الأحكام "سيكون له تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المُعفاة من تأشيرة شنغن".

وأضاف شيناس أن الاتحاد الأوروبي "يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف"، مشيرًا إلى أن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية استدعت سفير الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

It is regrettable that despite raising this yesterday and having received assurances to the contrary, Kuwait went ahead with 7 executions today.

We will draw the consequences this will have on discussions on the proposal to put Kuwait on the visa-free list.

Full statement 👇 pic.twitter.com/eyx4Y1d4Yd

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 16, 2022