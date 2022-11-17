محكمة أميركية تقضي بسجن مواطن صيني 20 عاما بتهمة التجسس

قالت وزارة العدل الأميركية إن محكمة اتحادية في سينسيناتي بولاية أوهايو حكمت الأربعاء على مواطن صيني بالسجن 20 عاما بعد إدانته العام الماضي بالتآمر لسرقة أسرار تجارية من عدة شركات طيران وفضاء أميركية.

وأدين شو يان جون، أول جاسوس صيني تم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من قبل هيئة محلفين اتحادية بتهم التآمر ومحاولة ارتكاب التجسس الاقتصادي وسرقة الأسرار التجارية.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، في بيان، إن "الحكم الصادر اليوم يوضح خطورة تلك الجرائم وتصميم وزارة العدل على التحقيق والملاحقة القضائية للجهود التي تبذلها الحكومة الصينية أو أي قوة أجنبية لتهديد أمننا الاقتصادي والوطني".

واتهم شو (42 عاما) بأنه ضابط مخابرات محترف في وزارة أمن الدولة الصينية، وألقي القبض عليه في بلجيكا في 2018 بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي.

وفي العام الماضي، وصفت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات الموجهة إلى شو بأنها "محض افتراء".

وكان شو واحدا من 11 مواطنا صينيا من بينهم ضابطا استخبارات، وردت أسماؤهم في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بلوائح اتهام في محكمة فدرالية في سينسيناتي.

وقبض عليه في بلجيكا، وجرى تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث قدم للمحاكمة وأدين في محاكمة أمام هيئة محلفين في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بتهمة محاولة التجسس الاقتصادي ومحاولة سرقة أسرار تجارية وتهمتي تآمر على صلة بالملف.