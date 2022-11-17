إعلان رباعي عن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية 120 يوما

أعلنت الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا اليوم الخميس عن تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يوما إضافية، في حين قالت روسيا إنها لن توقف الاتفاق.

وجاء الإعلان قبل يومين من انتهاء سريان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي بين أوكرانيا وروسيا برعاية تركيا والأمم المتحدة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتفاق الأطراف المعنية على تمديد الاتفاق، وقال إن المنظمة الدولية ملتزمة بدعم مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول ليواصل خط الإمداد الحيوي العمل بسلاسة.

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة ستلتزم بإزالة العقبات المتبقية أمام تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا الاتحادية.

كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمديد اتفاق 4 أشهر، قائلا إن هذا الاتفاق أظهر أهمية الأمن الغذائي العالمي. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول تركي كبير أن التمديد سيكون وفقا للأحكام الحالية.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه سيتم تمديد اتفاقية الحبوب 120 يوما.

وأضاف زيلينسكي -في تغريدة على تويتر- أن أوكرانيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخذوا قرارا رئيسيا في الكفاح العالمي ضد أزمة الغذاء، حسب تعبيره.

وفي موسكو، قالت الخارجية الروسية إن اتفاق الحبوب تجدد تلقائيا لمدة 120 يوما إذا لم يكن هناك أي اعتراضات.

وحذرت الخارجية الروسية من أن أي محاولات لاستخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية سيجري التصدي لها بحزم، واستنكرت ما وصفتها بالمماطلة في رفع الحظر عن توريد الأسمدة الروسية إلى البلدان المحتاجة، مؤكدة أنه أمر غير مقبول.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تحدث أمس الأربعاء عن تطورات إيجابية في ما يتعلق باتفاق الحبوب، وقال إن موسكو تتوقع أن تنتهي المفاوضات أيضا بإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية.

وأواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي علقت روسيا مشاركتها في الاتفاق بعد أن اتهمت أوكرانيا بشن هجوم على أسطولها في شبه جزيرة القرم عبر الممر الذي تستخدمه سفن الحبوب.

لكن ما لبثت أن عادت موسكو إلى الاتفاق، وأعلنت أنها حصلت على ضمانات خطية من كييف بعدم شن هجمات مماثلة عبر ذلك الممر.

ومنذ يوليو/تموز الماضي سمح الاتفاق بتصدير نحو 11 مليون طن من الحبوب الأوكرانية انطلاقا من 3 موانئ تقع على البحر الأسود جنوبي أوكرانيا.