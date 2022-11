الحزب الحاكم في الهند يرشح ابنة متهم بقتل 97 مسلما

أثار ما كشفه تقرير صحفي عن حضور متهم بقتل 97 مسلما خلال فعالية انتخابية لابنته المرشحة عن حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بالهند في انتخابات مجلس ولاية جوجارات، جدلا واسعا على منصات التواصل بالهند.

ونشرت شبكة (إن. دي.تي. في) "NDTV" الهندية تقريرا تضمن صورا، لـ "مانوج كوكراني"، الذي وجهت له محكمة "جوجارات" العليا و32 متهما آخرين، تهمة الضلوع بقتل 97 مسلما في واحدة من أكبر عمليات القتل التي حدثت في منطقة نيرودا باتيا بالولاية عام 2002.

والتقط أحد الصحفيين التابعين للشبكة صورا لكوكاراني خلال فعالية لحزب "بهاراتيا جاناتا" التي أعلن فيها عن اختيار بايال ابنته، لتمثيل الحزب في انتخابات المجلس التشريعي عن المنطقة نفسها التي وقعت فيها مذبحة "نيرودا باتيا".

وبحسب الشبكة الهندية، فإن كوكراني حصل على إطلاق سراح مشروط بكفالة في عام 2016، وأن عائلته حاولت الحصول على إطلاق سراح تام إلا أن المحكمة العليا في "جوجارات" رفضت ذلك.

وفي تصريح مصور للشبكة الهندية، قالت المرشحة وابنة المتهم "لا أريد التعليق على قضية والدي، ولكن نحن تقدمنا بطلب للمحكمة الدستورية العليا لإلغاء الحكم، وما زلنا ننتظر".

وفي تصريح مثير، قال بوروشوتام وهو أخ مانوج كوكراني "الناس لا تهتم بمذابح وقعت في وقت قديم؛ كل ما يهتمون به الآن هو رئيس الوزراء السيد مودي وإنجازاته"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

#ExclusiveScoop– #NarodaPatiya massacre life-term convict Manoj Kukrani, who’s out on BAIL is helping his daughter Payal Kukrani, also a BJP CANDIDATE, with her campaign for #GujaratElections

He was warmly greeted by sitting NARODA MLA & party workers during a BJP POLL campaign. https://t.co/ZPNUJk9Lyn pic.twitter.com/joCCIKhTzC

— Tanushree Pandey (@TanushreePande) November 13, 2022