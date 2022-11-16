قتلى وجرحى في هجوم مسلح جنوبي غربي إيران

ذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية أن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في "هجوم إرهابي" في مقاطعة خوزستان في جنوبي غربي إيران اليوم الأربعاء.

وقال التلفزيون الإيراني إن 5 آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في سوق.

وكانت وكالة أنباء فارس ذكرت أن إطلاق النار وقع في مدينة إيذه غربي إيران، وأن من بين القتلى رجال شرطة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن مسلحين استغلوا احتجاجات وأعمال شغب شهدتها مدينة إيذه بخوزستان لتنفيذ الهجوم المسلح.

القضاء الإيراني

على صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أن القضاء حكم اليوم الأربعاء على 3 متظاهرين مناهضين للحكومة في طهران بالإعدام بتهم مختلفة منها "الفساد في الأرض" و"محاربة الله"، مضيفة أن من حق الثلاثة الطعن على الأحكام.

وتقول وسائل إعلام رسمية إن ما يبلغ 19 من بين آلاف الأشخاص، الذين اعتقلوا في مدينتي طهران وكرج لمشاركتهم في الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، يواجهون عقوبة الإعدام.

وقد وجه القضاء الإيراني تهما لأكثر من ألفي موقوف على خلفية الاحتجاجات.