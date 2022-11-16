اغتيال شيرين أبو عاقلة.. إسرائيل ترفض التحقيقات الأميركية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إنه لن يتم التحقيق مع جنود الجيش الإسرائيلي من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) ولا من قبل أي جهة أجنبية أخرى، وذلك بعد فتح تحقيق في الولايات المتحدة في اغتيال الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قبل أشهر في الضفة الغربية.

وأضاف لبيد، في تصريحات له أمس الثلاثاء، أن إسرائيل أرسلت احتجاجا شديد اللهجة إلى الجهات الأميركية المختصة.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن مراسلة الجزيرة قتلت في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي لمواجهة ما سماه "الإرهاب".

وجدد غانتس في كلمة أمام كتلة حزبه في الكنيست رفض إسرائيل التعاون مع أي تحقيق جديد بهذا الشأن، وذلك بعد إعلان تل أبيب أنها لن تتعاون مع التحقيق الذي أعلن عنه مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت الاثنين أن الأميركيين أبلغوا وزارة العدل الإسرائيلية بفتح تحقيق في واشنطن بشأن وفاة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وأوضحت الإذاعة أن واشنطن أبلغت وزارة العدل الإسرائيلية باحتمال طلب مواد للتحقيق في الحادثة.

وقد رحب مشرعون أميركيون بالتحقيق الأميركي، وعدّوه خطوة أولى نحو المساءلة.

وتوصّلت تحقيقات أجرتها شبكة الجزيرة ووسائل إعلام غربية ومنظمات دولية إلى أن شيرين قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام مدينة جنين في 11 مايو/أيار الماضي.

وقدّمت إسرائيل روايات متضاربة، وادّعت في البداية أن شيرين قُتلت برصاص مسلّحين فلسطينيين، قبل أن تتراجع وتعلن في سبتمبر/أيلول الماضي أن هناك احتمالًا كبيرًا جدًّا أن تكون قُتلت برصاص أطلقه جندي إسرائيلي "عن طريق الخطأ".





ترحيب فلسطيني

في السياق ذاته، رحبت عائلة شيرين بالتحقيق الأميركي ووصفته بالمهم لتحقيق العدالة ولمحاسبة الجناة.

كذلك رحّبت الرئاسة الفلسطينية بالتحقيق الأميركي، وقال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة إن قرار وزارة العدل الأميركية دليل إضافي على عدم مصداقية رواية الاحتلال الإسرائيلي لجميع حالات القتل المتعمّد بحق الفلسطينيين.

واستهجن أبو ردينة ردّة الفعل الإسرائيلية حيال قرار مكتب التحقيقات الفدرالي، مؤكدًا أن السياسة الإسرائيلية تتحدّى القانون الدولي، من خلال استخفافها العلني بالقرارات الدولية والأممية.

بدوره، رحّب المعهد الدولي للصحافة بفتح الولايات المتحدة تحقيقًا في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، وحثّ المعهد السلطات الأميركية على أن يكون التحقيق شاملًا ومستقلًا وموثوقًا به بشكل كامل، ويتبع الأدلة حتى النهاية.

كما رحّبت منظمة مراسلون بلا حدود بأي مبادرة من شأنها تحقيق العدالة في قضية شيرين أبو عاقلة بما فيها التحقيق الأميركي.