أعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء الثلاثاء، عن تمكن فرقها من إخماد حريق اندلع في إحدى صالات المغادرة بمطار بغداد الدولي.

وقالت المديرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع داخل كافتيريا صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، وإن فرقها قامت كذلك بإسعاف 3 عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان".

من جانبها، أوضحت سلطة الطيران المدني العراقي تفاصيل الحريق الذي اندلع في "صالة بابل" داخل المطار، مؤكدة تشكيل لجنة تحقيق بالحادث، وقال المتحدث باسم السلطة جهاد ديوان إن الحريق اندلع في الساعة الخامسة عصرًا في صالة "بابل" حيث كانت تجري أعمال صيانة وتطوير، مشيرا إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية وأن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية بسيطة، بحسب سلطة الطيران المدني.

وعقب اندلاع الحريق، أشار ديوان إلى تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير أمن مطار بغداد الدولي لمعرفة ملابسات الحريق، مؤكدا أن الرحلات الجوية في مطار العاصمة لم تتأثر، لافتا إلى تحويل المسافرين إلى صالة "نينوى" بعد اندلاع الحريق في صالة "بابل" داخل المطار.

وكان مصدر أمني قد كشف أن التحقيقات الأولية تظهر أن أسباب الحريق كانت نتيجة وجود أعمال لحام كهربائي داخل كافتيريا قيد الإنشاء في صالة المغادرين، وأن تطاير الشرر أدى إلى اندلاع الحريق.

وعلى إثر الحريق تداول ناشطون على تويتر العديد من التغريدات التي انتقدت عدم وجود وسائل الإنذار المبكر وإطفاء الحرائق داخل المطار، في حين أشار آخرون إلى وجودها لكنها غير فعالة وخارجة عن الخدمة.

وغردت الإعلامية العراقية سجد الجبوري بالقول "مطار بغداد الدولي الذي تم إنشاؤه قبل 40 سنة ولم يفكروا في تطويره أبدًا، اندلع فيه حريق اليوم واكتشفنا أنه يخلو من منظومة إخماد الحرائق، ويقولون نريد بناء العراق".

#مطار_بغداد_الدولي الذي تم إنشاؤه قبل 40 سنة ولم يفكروا في تطويره أبدًا اندلع فيه حريق اليوم واكتشفنا أنه يخلو من منظومة إخماد الحرائق ويقولون نريد بناء العراق😅🤣 — سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) November 15, 2022

فيما غرد فاروق الظفيري بالقول "حريق يلتهم جزءا من صالة مطار بغداد الدولي دون معرفة الأسباب وإخلاء صالة المسافرين القريبة عن الحريق. أين أين أدوات إطفاء الحريق السريعة؟".

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حريق يلتهم جزء من صالة مطار بغداد الدولي دون معرفة الاسباب وإخلاء صالة المسافرين القريبة عن الحريق.

أين أين أدوات إطفاء الحريق السريعة؟؟؟https://t.co/JAcaFsEuuZ — فاروق الظفيري (@alduferi1969) November 15, 2022

أما الخبير القانوني أمير الدعمي فغرد متسائلا "هل سلمت وزارة أو دائرة حكومية من الحرق وآخرها مطار بغداد الدولي، متى ينتهي مسلسل الحرائق في العراق؟!".

هل سلمت وزارة او دائرة حكومية من الحرق واخرها مطار بغداد الدولي

متى ينتهي مسلسل الحرائق في العراق #سفلة — Ameer aldaami (@AldaamiAmeer) November 15, 2022

هذا، ويعد مطار بغداد الدولي أكبر مطارات العراق ويقع على بُعد 16 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة العراقية، وكانت شركات بريطانية وفرنسية قد شرعت ببنائه بين عامي 1979 و1982، ويرمز لمطار بغداد الدولي بـ(BGW) وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي للمطارات (إياتا) فيما يرمز له بـ(ORBI) في لوائح منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

ويشهد العراق منذ سنوات ازدياد عدد الحرائق المسجلة في البلاد، وكان المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني العامة جودت عبد الرحمن قد أشار في وقت سابق للجزيرة نت إلى أن العراق شهد أكثر من 25 ألف حادث حريق في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2022.