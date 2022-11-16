تبادل للاتهامات بين طهران وتل أبيب بمهاجمة ناقلة النفط وإعلام عبري: الناقلة ليست إسرائيلية

أظهرت بيانات ملاحية تعرض ناقلة نفط -اليوم الأربعاء- لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة قبالة سواحل عمان، في حين تبادلت إسرائيل وإيران الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم بهدف التشويش على كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن الناقلة "باسيفيك زيركون" (Pacific Zircon) تابعة لشركة بحرية يملك الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر جزءا منها، وأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم، مشيرة إلى أنه تم أمس الثلاثاء إحباط محاولة إيرانية لتصفية رجل أعمال إسرائيلي في جورجيا.

وقالت شركة "إسترن باسيفك شيبنغ" (Eastern Pacific Shipping) -المشغّلة للسفينة التي تتخذ من سنغافورة مقرّها لها- إن السفينة كانت تحمل شحنة من الغاز وأصيبت بقذيفة على بعد 150 ميلاً تقريبًا من سواحل عمان.

وأشارت الشركة المشغلة للسفينة إلى أن هناك بعض الأضرار الطفيفة التي لحقت ببدن السفينة، وأن الهجوم لم يسفر عن إصابات بين أفراد طاقمها أو تسرب للنفط.

لكن "القناة 13" الإسرائيلية نقلت عن مصادر أن الناقلة المستهدفة قبالة ليست إسرائيلية، وأن المسيرة التي استهدفت الناقلة هي من النوع الذي تستخدمه روسيا في أوكرانيا.

اتهام أميركي إسرائيلي

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن استهداف سفينة محمّلة بالوقود قبالة عُمان "استفزاز إيراني" يهدف الى "تعكير صفو الأجواء" قبل افتتاح المونديال في قطر.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن طائرة مسيرة إيرانية من نوع شاهد-136 هي التي ضربت السفينة المحملة بالوقود، وهي من نوع الطائرات بدون طيار التي يبيعها الإيرانيون للروس لاستخدامها في أوكرانيا.

بدوره، قال قائد القيادة الوسطى الأميركية إن الأسطول الخامس الأميركي على علم بالهجوم على سفينة تجارية في بحر عمان.

وأضاف -في تصريح للجزيرة- أن الهجوم على سفينة مدنية في مضيق حيوي يبرهن على أنشطة إيران المزعزعة.

وقال مسؤول دفاعي أميركي -للجزيرة- إن الهجوم ألحق أضرارا بالسفينة فوق سطح الماء لكنها تمكنت من متابعة الإبحار، بعد أن تلقت مساعدة من البحريتين الأميركية والبريطانية.

وأضاف المسؤول الأميركي أن إيران سبق أن هاجمت سفنا مرتبطة بإسرائيل، انتقاما لاستهداف حلفاء طهران بالمنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولا أمنيا إسرائيليا كبيرا اتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم، واصفا استهداف الناقلة بأنه "خطأ إستراتيجي وتحدٍ من إيران للدول الغربية".

بدورها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة -اليوم الأربعاء- إن التحقيق جار بعد تقارير عن إصابة ناقلة نفط بمقذوف قبالة سواحل عمان.

نفي إيراني

في المقابل، حمّلت وكالة نور نيوز الإيرانية إسرائيل مسؤولية هجوم على ناقلة نفط قبالة ساحل عُمان.

وقالت الوكالة -في تغريدة على تويتر- "شر الصهاينة خلال كأس العالم بدأ. نشطت المنافسات الإقليمية وأزمة تشكيل الحكومة في إسرائيل المحور اليهودي العربي لمهاجمة ناقلة النفط في بحر عمان، من أجل توريط قطر وإيران في الوقت نفسه بمساعدة وسائل الإعلام".

وخلال السنوات الماضية، تعرضت ناقلات نفط وسفن تجارية في الخليج لهجمات استخدمت فيها طائرات مسيرة وألغام بحرية.

وألقت إسرائيل باللوم على إيران في هجوم على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل بطائرة بدون طيار يوم 29 يوليو/تموز 2021 في أثناء إبحارها قبالة ساحل عمان، مما أسفر عن مقتل جندي بريطاني سابق ومواطن روماني.

ونفت طهران حينذاك مسؤوليتها عن تلك الضربة.