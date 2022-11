سقوط صاروخ في بولندا.. روسيا تنفي مسؤوليتها ومسؤولون أميركيون يكشفون معطيات جديدة

كشف مسؤولون أميركيون اليوم الأربعاء معطيات جديدة عن الصاروخ الذي سقط أمس في بولندا وأسفر عن ضحايا، ويأتي هذا التطور بعد أن أثارت الحادثة ردودا متسارعة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حين نفت موسكو أن تكون استهدفت الأراضي البولندية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) عن مسؤولين أميركيين أن النتائج الأولية ترجح أن الصاروخ أطلقته قوات أوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.

وكانت السلطات الأوكرانية قالت أمس إن روسيا أطلقت قرابة 100 صاروخ على أراضيها، مؤكدة أن الهجوم الصاروخي الروسي هو الأكبر على منشآت الطاقة منذ بداية الحرب.

وفي جزيرة بالي الإندونيسية التي تعقد فيها قمة مجموعة الـ20، قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي وقعت أمس في منطقة برزيودوف شرقي بولندا، على بُعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، وأسفرت عن مقتل شخصين، لم تكن ناجمة عن صاروخ أُطلق من روسيا.

وعقب اجتماع طارئ مع عدد من قادة مجموعة السبع ومجموعة الـ20 المشاركين في قمة بالي لبحث التطورات في بولندا، قال بايدن "لا تؤيد المعلومات الأولية أن الصواريخ روسية المصدر، وهذا لا يعني أننا استكملنا التحقيق؛ يجب أن ننتظر انتهاء التدقيق في الأمر كاملا".

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تؤكد ضرورة التزام أقصى درجات الحذر بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا.

وكانت بولندا رفعت درجة التأهب لوحداتها العسكرية عقب الإعلان عن سقوط صاروخين على أراضيها قالت إنهما تابعان للقوات الروسية.

ونقلت رويترز عن الرئيس البولندي أندريه دودا قوله إن بلاده ليس لديها أي دليل ملموس حول من أطلق الصاروخ الذي سقط على أراضيها لكن الصاروخ على الأرجح صناعة روسية، على حد تعبيره.

وذكرت الرئاسة البولندية أن محادثات جرت بين الرئيس البولندي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، كما تحدث دودا مع نظيره الأميركي جو بايدن، حيث تجرى مراجعة لمقررات المادة الرابعة من ميثاق حلف شمال الأطلسي.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد خلال اتصاله بالرئيس البولندي التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه حلف الناتو، كما عرض دعم الولايات المتحدة الكامل والمساعدة في التحقيقات.

وتنص المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن لأي دولة عضو بالناتو تشعر بالتهديد من قبل دولة أخرى أو منظمة إرهابية الحق في تقديم طلب لبدء الدول الأعضاء مشاورات رسمية للبتّ فيما إذا كان التهديد موجودا، وتحديد كيفية مواجهته، مع التوصل إلى قرارات بالإجماع.

وقد عقد بايدن اجتماعا طارئا صباح اليوم الأربعاء مع زعماء الدول الحليفة لواشنطن والمشاركين في قمة الـ20 بإندونيسيا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن دعا إلى الاجتماع بعد مقتل شخصين في انفجار في قرية برشفوداو بشرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وشارك في الاجتماع زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وهولندا واليابان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.

في السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث مع الوزير الأول البولندي ماتوز مورافييكي، معربا عن تضامنه مع بلاده.

وقال ماكرون -في تغريدة- إنه يمكن لبولندا الاعتماد على فرنسا في دعم التحقيقات الجارية.

📷🇵🇱 An explosion occurred in the village of Przewodów near the Ukraine-Poland border. Police and army arrived at the site, the investigation is ongoing. If it's connected to today's Russian's missile attack or not remains to be seen.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/u5d7ohkihX

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) November 15, 2022