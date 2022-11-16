في بث مباشر على التلفزيون الرسمي.. مسؤول روسي يعترف بعدم استعداد موسكو للحرب في أوكرانيا

كشف رئيس مجلس الخبراء التابع لصندوق التنمية الاستراتيجية الروسي إيغور شاترون، أن بلاده لم تكن مستعدة للحرب التي بدأتها على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، حسب ما نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية.

وقال شاترون -في تصريحات على التلفزيون الرسمي الروسي بعد انسحاب روسيا من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي- "لا نرى أي نتائج؛ لأننا لم نكن مستعدين للحرب التي بدأناها".

وأضاف أن رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف هذا الهجوم بالحرب يعيق تقدّم القوات الروسية في أوكرانيا.

وأردف قائلًا "مستمرون في تسميتها عملية عسكرية خاصة، ونخجل من أن نسميها حربًا، وهي مشكلة كبيرة؛ لأنه في الحرب تسري قوانين أخرى".

وقد أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي -الجمعة الماضية- دخول قوات بلاده مدينة خيرسون، بعد إعلان القوات الروسية اكتمال انسحابها منها إلى مواقع على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو.

وكان الرئيس الروسي أعلن في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ضمّ خيرسون و3 مناطق أوكرانية أخرى إلى روسيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلًا في سيادتها.