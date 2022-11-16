واشنطن تستبعد إخراج الروس بالطرق العسكرية قريبا.. زيلينسكي: روسيا لم تقدم أي عرض لاستئناف المفاوضات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن روسيا لم تعرض على بلاده أي مقترح لاستئناف مفاوضات إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي إن نجاح الأوكرانيين في طرد القوات الروسية بالطرق العسكرية مهمة صعبة للغاية.

وأضاف الرئيس الأوكراني في تصريحات للصحفيين في العاصمة كييف أن الروس لا يتواصلون مع الجانب الأوكراني.

وجاء تصريح زيلينسكي بعد حديث في الأيام الماضية عن حث الولايات المتحدة لأوكرانيا على إبداء الرغبة في استئناف التفاوض مع روسيا لوضع نهاية للحرب التي بدأت منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال الرئيس زيلينسكي في وقت سابق اليوم الأربعاء إن روسيا ترد بـ10 صواريخ على كل بند من بنود خطة السلام بين البلدين، مضيفا "عرض على روسيا 10 بنود لإنهاء الحرب وردت بـ10 صواريخ على كل بند"، وذلك في إشارة إلى الضربات الصاروخية الواسعة التي نفذتها موسكو أمس الثلاثاء في أوكرانيا.

وقالت موسكو إن تلك الضربات دمرت كل أهدافها، موضحة أن الأمر يتعلق بالقيادة العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة المرتبطة بها.

ونفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون "الضربات الفائقة الدقة" شملت كييف، وقالت إن الأضرار التي سجلت في المدينة كانت نتيجة مباشرة لسقوط صواريخ مضادة للطائرات أطلقتها القوات الأوكرانية.





"جريمة حرب"

وندد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي الجنرال مارك ميلي بالضربات الروسية على البنى التحتية لأوكرانيا، ووصفها بـ"جريمة حرب" و"حملة إرهابية" بعد خسارة موسكو على كل جبهات القتال.

وأضاف ميلي "روسيا تختار استغلال وقتها في محاولة إعادة تنظيم صفوفها، وهي تفرض حملة إرهاب، وهي حملة من المعاناة القصوى للسكان المدنيين الأوكرانيين، بغية هزيمة الروح المعنوية الأوكرانية".

وقال المسؤول العسكري الأميركي إن الجيش الروسي يعاني بشدة في أوكرانيا، وإن ثمة احتمالاً لوجود حل سياسي.

إخراج الروس

غير أن الجنرال ميلي صرح بأن نجاح الأوكرانيين في طرد القوات الروسية عبر الوسائل العسكرية هو مهمة صعبة للغاية، مشيرا إلى أن دحر كل قوات روسيا من كامل أراضي أوكرانيا في القريب العاجل يُعدُّ احتمالا مستبعدا.

وكانت القوات الروسية قد أكملت الجمعة الماضي انسحابها من مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، في ظل التقدم الذي حققته القوات الأوكرانية في هجومها المضاد لاستعادة مقاطعة خيرسون ككل.

ومدينة خيرسون هي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها القوات الروسية في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وقال كيليرو تيموشنكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن السلطات لا تعتزم إخلاء المدن الأوكرانية من السكان عقب الهجمات الروسية الجديدة.

وأضاف تيموشنكو، في تصريحات للتلفزيون الأوكراني، أن المسؤولين وفرق الصيانة يعملون بدلا من ذلك على استقرار شبكة الكهرباء، مشيرا إلى إحراز تقدم على هذا الصعيد بعد الضربات الروسية المكثفة أمس.

التطورات الميدانية

ذكرت قيادة الأركان الأوكرانية أن قواتها صدّت 9 محاولات تقدم روسية في منطقة دونيتسك بإقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).

وقال حاكم دونيتسك إن مدنيا قتل وأصيب 7 آخرون في قصف روسي استهدف العديد من المدن والقرى في المقاطعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي مايورسك التي تقع بدورها في دونيتسك، قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن كتيبة هورليفكا الإقليمية الأولى الروسية فقدت قدرتها القتالية بعد خسارة نحو 50% من جنودها بين قتيل وجريح.

وفي خيرسون (جنوبي أوكرانيا) قال فلاديمير ليونتيف، عمدة مدينة نوفويا كاخوفكا الموالي لروسيا في مقاطعة خيرسون، إن 6 مدنيين قتلوا خلال يومين جراء قصف القوات الأوكرانية للمدينة.

ونشر جهاز الأمن الأوكراني عبر تويتر مقطع فيديو لآثار الدمار الكبير في مبنى قسم الشرطة بمنطقة خيرسون. وتظهر اللقطات المصورة آثار الدمار الكبيرة في المبنى وانهيار أجزاء كبيرة منه.

Ігор #Клименко: Чому потрібно бути надзвичайно обережними і не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти? Відповідь на відео.

Раніше це була одна із будівель поліції Херсонської області. А сьогодні стала грудою каміння. https://t.co/GKXx2LmFcZ pic.twitter.com/i1Db9C97VE — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) November 16, 2022

وفي روسيا، قال حاكم مقاطعة أوريول أندريه كليشكوف إن طائرة مسيّرة قصفت مستودعا للنفط في المقاطعة.