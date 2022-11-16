إيران واليونان تتفقان على الإفراج المتبادل عن 3 ناقلات نفط

ذكرت وكالة رويترز أن اليونان وإيران اتفقتا اليوم الأربعاء على الإفراج عن ناقلتين يونانيتين ترفعان العلم اليوناني احتجزتهما طهران في الخليج، مقابل إفراج أثينا عن ناقلة نفط إيرانية.

وقالت وزارة الشحن اليونانية إن إيران أفرجت عن ناقلتين ترفعان العلم اليوناني كانت احتجزتهما في الخليج في مايو/أيار الماضي، منهية مأزقا دبلوماسيا استمر شهورا، وأدى إلى توتر العلاقات بين أثينا وطهران.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينتين "دلتا بوسيدون" و"برودنت وريور" في طريقهما للخروج من إيران.

وأكدت شركة "دلتا تانكرز" -في بيان- إطلاق سراح سفينتها "دلتا بوسيدون" اليوم الأربعاء، مؤكدة أن الناقلة تبحر إلى ميناء الفجيرة الإماراتي لإجراء فحوص قبل العودة إلى اليونان، وجهتها الأصلية.

وأضافت "هذه أخبار جيدة للغاية ونحن ممتنون لجميع المشاركين في تأمين هذا الإفراج. الطاقم بخير ويسعده أن يكون في طريقه (للعودة) بعد عدة أشهر".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية -على نحو منفصل- اليوم الأربعاء أنها أفرجت عن ناقلتي نفط يونانيتين.

وقالت إن ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني كانت محتجزة في اليونان غادرت أيضا المياه اليونانية.

وأضاف بيان الوزارة أنه حسب مذكرة وقعتها إيران واليونان، فإن الطرفين سيقومان بالتعاون اللازم من أجل تحسين الأمن البحري.

وكانت السلطات اليونانية احتجزت الناقلة "لانا" -التي ترفع العلم الإيراني- وشحنتها النفطية بالقرب من ساحل إيفيا في أبريل/نيسان الماضي بسبب العقوبات التي أعقبت إجراء قانونيا من جانب الولايات المتحدة.

وصادرت الولايات المتحدة في وقت لاحق جزءا من شحنتها النفطية بسبب العقوبات المفروضة على إيران.

ودفعت مصادرة النفط من السفينة "لانا" القوات الإيرانية في مايو/أيار الماضي إلى الاستيلاء على الناقلتين اليونانيتين في الخليج. وكانت طهران حذرت من "إجراء عقابي" بحق اليونان.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة "لانا" تظهر أنها أبحرت من اليونان مع إدراج إسطنبول وجهة لها.

وقال مصدر بالحكومة اليونانية اليوم الأربعاء إن الاتفاق يقضي بمغادرة جميع السفن في اليوم نفسه.