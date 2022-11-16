إيران تعتقل "عملاء" للمخابرات الفرنسية وماكرون يدين "عداءها المتنامي"

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي -اليوم الأربعاء- إن طهران اعتقلت عددا من عملاء المخابرات الفرنسية على خلفية الاحتجاجات في البلاد، في حين نفت باريس هذه الاتهامات، وطالبت طهران بالإفراج عن جميع مواطنيها المحتجزين لديها.

واتهمت السلطات الإيرانية الغرب بتأجيج الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني يوم 16 سبتمبر/أيلول الماضي في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران.

وقال وزير الداخلية الإيراني -في تصريحات للتلفزيون الرسمي- "تم اعتقال أشخاص من جنسيات أخرى خلال أعمال الشغب، لعب بعضهم دورا كبيرا. كانت هناك عناصر من وكالة المخابرات الفرنسية، وسيتم التعامل معهم وفقا للقانون".

استدعاء سفير أستراليا

وأفادت وكالة "نور نيوز" للأنباء الإيرانية (شبه الرسمية) بأن متحدثا باسم الخارجية الإيرانية قال -اليوم الأربعاء- إن طهران استدعت السفير الأسترالي، بسبب تعليقات أدلى بها رئيس وزراء بلاده بخصوص التطورات الداخلية في إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "يبدو أن رئيس الوزراء الأسترالي اتبع نهجا خاطئا بناء على معلومات غير صحيحة، وهذا غير مفيد للعلاقات بين البلدين".

ويشار إلى أن طهران استدعت العديد من السفراء الأجانب، منذ بدء الاحتجاجات التي عمت البلاد قبل أكثر من شهرين، بسبب تعليقات لمسؤولين في بلادهم بشأن الاحتجاجات في إيران.

نفي فرنسي

وردا على تصريح وزير الداخلية الإيراني، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "باريس تنفي نفيا قاطعا التصريحات الكاذبة لوزير الداخلية الإيراني بشأن مواطنينا الذين اعتقلوا في الآونة الأخيرة في هذا البلد، وتُذكر بأنها تعد كل هذه الاعتقالات تعسفية".

وأضافت الخارجية الفرنسية "كما أشار وزير الخارجية (الفرنسي)، نحن على علم باحتجاز 7 مواطنين فرنسيين إجمالا الآن بشكل تعسفي في إيران".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن إيران "تتعامل بعدوانية متزايدة تجاه فرنسا باعتقالها مواطنين فرنسيين"، مضيفا أن طهران تزعزع أيضا استقرار المنطقة بأعمال عدوانية.

وقال ماكرون للصحفيين -في ختام قمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا- "أرى عدوانية متزايدة من جانب إيران تجاهنا بأخذ رهائن وهو أمر غير مقبول، (و)عدوانية تجاه المنطقة.. من خلال أعمال عدوانية للغاية في الأيام القليلة الماضية على الأراضي العراقية".

وفي باريس، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي إن "الوقت حان كي تقوم الدول برد فعل منسق على اعتقال مواطنيها في إيران، بغرض أخذ الرهائن ورقة تفاوض ولأسباب سياسية".

المخابرات البريطانية

من جهة أخرى، قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني كين ماكالوم -اليوم الأربعاء- إن أجهزة المخابرات الإيرانية حاولت 10 مرات على الأقل خطف -أو حتى قتل- مواطنين بريطانيين، أو مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران تهديدا.

وكان وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي استدعى الأسبوع الماضي أرفع دبلوماسي إيراني في لندن، متهما طهران بتهديد حياة صحفيين يقيمون في المملكة.