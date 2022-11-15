افتتاح قمة العشرين بإندونيسيا.. ويدودو: يجب تجنّب حرب عالمية أخرى

بدأت صباح اليوم الثلاثاء أعمال قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، وسط توقعات بأن تهيمن عليها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي كلمة افتتح بها أعمال القمة، شدد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على أنه "يجب تجنّب حرب عالمية أخرى". وأضاف "يجب إنهاء الحرب" في أوكرانيا.

وقال ويدودو "إنه شرف لإندونيسيا أن تستضيف قمة مجموعة العشرين، وأنا أدرك أننا نحتاج إلى جهود ضخمة حتى نتمكن من الجلوس معا في هذه القاعة".

ومن المتوقع أن يضغط قادة غربيون باتجاه إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا.





وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تتوقع من مجموعة العشرين أن تدين الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي في ختام اجتماع الزعماء في بالي.

وأبلغ المسؤول الصحفيين بأن معظم دول المجموعة اتفقت خلال محادثات في الأيام الأخيرة على أنه ينبغي "إدانة حرب روسيا على أوكرانيا بأقوى العبارات الممكنة".

وتضم مجموعة العشرين روسيا، ولذلك من غير المرجح التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الصراع في أوكرانيا.

ورفض المسؤول تحديد الشكل الذي ستتخذه الإدانة أو كيف ستشير إلى الحرب في أوكرانيا التي تصفها روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة".