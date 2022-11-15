شاهد.. اللحظات الأولى لطعن إسرائيلي في سلفيت

تداول نشطاء على منصات التواصل اللحظات الأولى لعملية الطعن التي نفذها فلسطيني اليوم الثلاثاء جنوب نابلس بالضفة الغربية، قبل أن يستشهد برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقتل 3 مستوطنين وأصيب آخرون في عمليات طعن ودهس نفذها فلسطيني جنوب نابلس بالضفة الغربية، قبل أن يستشهد برصاص الجيش الإسرائيلي.

ولقي المستوطنون حتفهم وقعت في عمليات تمت في مواقع متقاربة في محيط مستوطنتي أريئيل وعاليه زهاف في محافظة سلفيت جنوب مدينة نابلس.

🛑 #تحديث/ 3 قتلى و3 إصابات بعضها خطيرة في #عملية_سلفيت بحسب المصادر العبرية.. مشهد للحظات الأولى لتنفيذ العملية التي وصفتها شرطة الاحتلال بالصعبة pic.twitter.com/rRVrsCcwqI — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) November 15, 2022

وحسب المعلومات المحدثة من قوات الاحتلال، فإن فلسطينيا هاجم حارسا عند مدخل المنطقة الصناعية لمستوطنة أريئيل، وأثناء هروبه هاجم وطعن مستوطنا آخر، ثم هاجم وطعن مستوطنين اثنين آخرين كانا يعبئان سيارتيهما بالوقود في محطة وقود قريبة.

بعد ذلك استولى المهاجم على سيارة وحاول الفرار بها وتسبب في حادث سير وجرح مستوطنا خامسا، وما زال الغموض يحيط باحتمال وجود مهاجم فلسطيني آخر.