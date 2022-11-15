بينهم ممثل كوميدي شهير.. روسيا تحظر دخول 100 كندي إلى أراضيها

منعت روسيا دخول 100 مواطن كندي إلى أراضيها، بينهم ممثل كوميدي شهير وعدد من الصحفيين، ردا على عقوبات فرضتها كندا على صحفيين وممثلين روس. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من منع روسيا 200 أميركي من دخول أراضيها.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية -في بيان- أن هذا القرار اتُّخذ ردا على "فرض نظام رئيس الوزراء جاستن ترودو عقوبات على قادة روسيا وسياسييها ونوابها وصحفييها وشخصياتها الثقافية".

ومن بين الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا الممثل الشهير جيم كاري، والصحفيان بول ووركمان من قناة "سي تي في"، ومارغرت إيفانز من "سي بي سي"، ورئيسة مركز أمن الاتصالات كارولين كزافييه، إضافة إلى عدد من الشخصيات الكندية المتحدرة من أوكرانيا.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن موسكو تتهم هؤلاء بـ"التورط المباشر في إيجاد سياسة معادية لروسيا".

وكانت روسيا قد منعت الأسبوع الماضي 200 مواطن أميركي، من بينهم أشقاء للرئيس جو بايدن والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ، من دخول أراضيها، وذلك ردا على عقوبات واشنطن ضد موسكو بعد حربها على أوكرانيا، ومشاركتهم "في الترويج لحملة معاداة روسيا ودعم النظام في كييف".

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1400 فرد وكيان موجودين في روسيا أو بيلاروسيا أو أوكرانيا أو يتحدرون من إحدى هذه الدول.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرضت كندا عقوبات على صحفيين ووسائل الإعلام روسية وعلى جهات فاعلة لاعتبارها "متواطئة في عملية التضليل الإعلامي" بشأن الحرب في أوكرانيا.